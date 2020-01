Jubilaris Glenn Bijl kijkt uit naar debuut in De Kuip

Afgelopen zondag, in het uitduel tegen Vitesse, kwam daar nog een mijlpaal bij, want de geboren Stadskanaalster mag zich de eerste speler van FC Emmen noemen die vijftig duels op het hoogste niveau heeft gespeeld. "Een leuk feitje, net als die anderen al is het maar de vraag of ik overal trots op moet zijn", lacht Bijl.

'Alles geven voor een resultaat' |

Morgenavond staat hij voor het eerst als speler in De Kuip. "Dat is bijzonder. Mijn familie komt uit Rotterdam en waren fan van de club. Ik ook, al is dat de laatste jaren wel wat minder geworden. Toch blijft het een fantastische club. Ik had al eerder kunnen debuteren in De Kuip, maar een schorsing en een blessure gooiden de vorige seizoenen roet in het eten."

Volgens Bijl is Feyenoord de favoriet. "Maar toch vlammen ze niet. We gaan ons best doen om er met een resultaat weg te komen. Dat kan. Zeker.

Feyenoord - FC Emmen is morgenavond live te volgen op Radio Drenthe. De wedstrijd begint om 19.45 uur. Radio Drenthe Sport begint een kwartier eerder.