Flamingo strijkt neer in Boerveensche Plassen: 'En ja hoor, hij stond er nog'

Uniek is het niet, bijzonder wel. Want de Europese flamingo laat zich niet al te vaak in Drenthe zien. Gisteren was dat wel het geval, toen een flamingo neerstreek in de Boerenveensche Plassen bij Pesse. Raimond Huizing was een van de gelukkigen die de vogel op de gevoelige plaat wist vast te leggen.

De hobbyfotograaf uit Stuifzand moest zondagochtend even twee keer kijken toen hij op de Kerkweg ten zuiden van Pesse reed.

Even terug

"Ik deed mee met een toertocht met oude brommers, toen ik de flamingo opeens in het vizier kreeg", zegt de 45-jarige Huizing. Hij liet het voor wat het was, maar toen hij 's avonds thuis kwam, kon hij het niet laten om toch nog even de fotocamera terug te gaan naar de Boerveensche Plassen. "En ja hoor, hij stond er nog."

De flamingo stond net als eerder op de dag in z'n eentje, zag Huizing, die de roze vogel koste wat kost goed wilde fotograferen. Dat lukte niet vanaf de Kerkweg. "Dus misschien heb ik een beetje gesmokkeld", lacht hij. Op dat moment trof hij er nog een andere fotograaf die de flamingo ook al had gespot. Deze ochtend was Huizing benieuwd of het dier nog steeds in het natuurgebied stond, maar helaas. "De vogel was gevlogen."

Geringd

De hobbyfotograaf is blij dat hij de flamingo op Drentse bodem heeft weten vast te leggen, maar zoals het een nuchtere Drent betaamt, is het niet direct reden voor een feestje. "Ik fotografeer graag van alles in de natuur en als het net even anders dan anders is, ben ik al tevreden. Van planten en insecten tot Schotse hooglanders. Voor de afwisseling is een flamingo dan weleens leuk", lacht Huizing.