Assenaar Daan de Groot (17) mag zich in Japan meten met grootste wiskundigen der aarde

Het zijn bijzondere dagen voor het 17-jarige wiskundetalent Daan de Groot uit Assen. Hij wordt vandaag in Den Haag gehuldigd voor zijn wiskundeprestatie en vliegt een paar dagen later door naar Japan om deel te nemen aan de Olympiade, de meest prestigieuze wiskundewedstrijd ter wereld.

Voordat hij met zijn koffers naar het land van de rijzende zon reist, wacht hem eerst een feestelijke middag in de Residentiestad. Daar wordt hij door een afvaardiging van het Ministerie van Onderwijs gehuldigd voor het kampioenschap bij de Nederlandse Beta-Olympiades. Dat is een landelijke wedstrijd in exacte wiskundevakken voor havo- en vwo-leerlingen.

Trainingskamp

Daan kwam als enige noorderling door de selectie en liet daarmee 4400 leerlingen achter zich. Samen met vijf leeftijdsgenoten vertegenwoordigt hij het Nederlandse wiskundeteam in Japan. "Voordat we naar Japan vliegen, trainen we met het Nederlandse team eerst nog een paar dagen in Leiden, waar we dagelijks een oefenexamen van 4,5 uur maken om die vervolgens na te bespreken. De trainingen behelzen niet veel theorie, het is vooral veel oefenen, zodat je zo goed mogelijk voor de dag komt."