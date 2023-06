Acteurs voorstelling Boer Koekoek oefenen voor het eerst op locatie: ‘Best onwennig’

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Over een aantal weken is het zo ver. Dan mogen de acteurs van theatervoorstelling Boer Koekoek aan de bak in Hollandscheveld. Dat doen ze nu voor het eerst met repetities op locatie, waar het decor af is.

Oude telefoons, meubilair, een groot podium met instrumenten en flink wat houten pallets bedekken de vloer in de Loods. De hal is omgetoverd tot een plek waar de zestiger jaren weer tot leven zijn gekomen.

Her en der lopen wat acteurs in het rond. "De afgelopen weken zaten we nog in een hok in Almere lekker knus met elkaar teksten door te nemen", aldus acteur Marjolein Ley. "Dus deze grote plek en het prachtige decor zijn wel indrukwekkend te noemen."

Stuk in een stuk

"We zijn voor belastingverlaging, dat houdt in dat we tegen belastingverhoging zijn", met dit soort teksten werd boer Koekoek bekend. En binnenkort is er meer over hem te zien tijdens het toneelstuk. Het verhaal zelf gaat over boer Koekoek, de boerenopstand in 1963 en hoe hij daardoor in de Tweede Kamer kwam met drie zetels.

Maar dat is volgens theatermaker Tom de Ket niet het enige dat naar voren komt tijdens de voorstelling. Het wordt volgens hem namelijk een stuk in een stuk. De acteurs doen alsof ze een toneelvereniging zijn uit Hollandscheveld in de huidige tijd. "Ze spelen de boerenopstand uit de zestiger jaren na."

Maar dat gaat niet altijd even vlekkeloos. "Al snel wordt duidelijk dat niet alle Hollandschevelders het eens met elkaar zijn over hoe er met de boeren wordt omgegaan. Dat is bodem voor conflict."