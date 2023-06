TT circuit weer spic en span na 'goed verlopen' editie: 'Je staat ieder jaar weer voor verrassingen'

De motoren hebben het circuit verlaten, de tribunes zijn leeg en het gebrul van knallende uitlaten heeft plaatsgemaakt voor rust en stilte. De 92ste editie van de TT zit erop en dus is het tijd om de boel schoon te maken. En daar komt Reinier van Lacum, hoofd technische dienst van het TT circuit, om de hoek kijken. Samen met zijn team zorgt hij er voor dat de baan binnen no-time weer spic en span is.

"Het is een hele operatie om al die kraampjes van bedrijven weer weg te krijgen. Sommige bedrijven komen een week van tevoren om alles op te bouwen en zijn sinds gistermiddag alweer druk in de weer om zo snel mogelijk alles op te ruimen", zegt Van Lacum.

Deadline

Voor Van Lacum komt de komende dagen van alles op hem af. "Je kunt mij voor bijna alles bellen, want ik heb overal een beetje verstand van. Waar de wc's komen staan, tot aan het leggen van internetkabels. We weten elk jaar ongeveer wat er op ons afkomt, maar je komt ieder jaar weer voor verrassingen te staan."

Positief terugkijken

Want ook dit jaar was het weer genieten geblazen voor de hoofd technische dienst. "We hebben gelukkig niet te maken gehad met grote calamiteiten, het is allemaal in goede banen verlopen."