Aantal meldingen seksueel geweld in Drenthe flink toegenomen

Het aantal meldingen bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Groningen-Drenthe is vorig jaar flink toegenomen. In Drenthe zijn de cijfers met ongeveer 40 procent toegenomen. In 2021 waren er 115 meldingen, afgelopen jaar waren dat er 162.

In 2022 kwamen in totaal 499 meldingen van seksueel geweld binnen bij het CSG, ook een toename van bijna 40 procent. Bij het grootste deel van de meldingen was het seksueel geweld langer dan zeven dagen geleden.

Oorzaak van de stijging is volgens het CSG de aflevering van het programma BOOS over The Voice of Holland. De onthullingen werkten voor de slachtoffers zowel steunend als triggerend. "Het is fijn dat ze zich door de verhalen van anderen gesterkt voelden om hulp te zoeken voor wat hen is overkomen", legt Fetzen de Groot, coördinator van het Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe uit. "Tegelijkertijd deelden slachtoffers dat de aandacht in de media hun op onverwachte momenten confronteerde met eigen ervaringen en dat is soms heel pijnlijk."

Cijfers seksueel geweld liggen hoger

Dat het aantal meldingen is toegenomen, betekent niet dat het seksueel geweld ook is toegenomen. "Dit is echt nog maar het topje van de ijsberg", aldus De Groot, "We weten dat een op de drie meisjes en een op de vijf jongens hiermee te maken heeft. Als je dat uitrekent heb je het voor Drenthe over tienduizenden meldingen. Maar dat meer mensen hun weg naar ons weten te vinden is goed nieuws."

Want het is volgens het centrum belangrijk dat mensen aankloppen voor hulp. "Het geeft aan dat ze voor zichzelf erkennen dat hun seksueel geweld is aangedaan. Dat ze zelf ook beseffen dat het niet hun schuld is. Daarnaast kunnen we de mensen dan hulp aanbieden. We zien vaak als ze geen hulp krijgen, dat ze toch een trauma er aan overhouden."

Het is volgens het CSG nu vooral belangrijk om het onderwerp bespreekbaar te houden. "Het thema heeft namelijk de neiging om stilletjes weer van de tafel te sluipen. Dit komt omdat we de gedachten aan seksueel geweld en seksueel misbruik van kinderen zo schokkend vinden, dat we er liever niet over nadenken. Het is goed om te beseffen dat er veel meer slachtoffers zijn dan we denken. Er vindt heel veel verborgen misbruik plaats en daar mogen we onze ogen niet meer voor sluiten", aldus De Groot.