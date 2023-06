Bijna 200.000 bezoekers in Assen op het TT Festival, past dat wel en hoe tel je dat?

Tijdens de eerste TT Nacht, de Nacht van de Assenaren, waren er zo'n 20.000 mensen op de been. Op beide opvolgende TT Nachten waren er elk 85.000 mensen op de been. Bij elkaar opgeteld zo'n 190.000 mensen dus.

Het festivalterrein strekt zich uit van de Rolderstraat in het noorden tot de Brink in het zuiden, de Weierstraat in het westen en de Javastraat in het oosten. Een oppervlakte van zo'n 150.000 m2. Om aan de hand van dat aantal vierkante meters te kunnen roepen hoeveel mensen er dan kunnen staan is niet te doen, vooral omdat er gebouwen in het gebied staan.