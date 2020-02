In januari was de winter ver te zoeken: weer een zachte maand

Een wit landschap, krakend ijs onder de schaatsen, het was ook de afgelopen januarimaand ver te zoeken. We hebben, net als in december, een zeer zachte maand achter de rug.

De gemiddelde maximumtemperatuur kwam overdag uit op van 8,2 graden in Eelde. Nee, dat is inderdaad geen temperatuur om te schaatsen. Sterker nog: het ligt 3,4 graden boven het gemiddelde, rekende RTV Drenthe-weerman John Havinga uit. Ook van de minimumtemperaturen moesten de winterliefhebbers het niet hebben. Die lag gemiddeld op 2,3 graden boven nul. Dat is 2,7 graden boven het gemiddelde.

Geen records

Weerrecords sneuvelden er trouwens niet afgelopen maand. Daarvoor moet er nog een schepje bovenop, want op 6 januari 1999 werd het in Eelde 14,5 graden. Daar kwamen we niet aan, al haalden we de laatste januaridag 12 graden. Maar dat is niet genoeg voor een plek in de top 10 van warmste januaridagen.

Daarmee past januari in de trend van de zachte winters en ook in het beeld dat we in december al hadden. Misschien houd je je vast aan dat kleine sprankje hoop: de Elfstedentochten van de jaren tachtig waren ver in februari. Maar reken er niet te hard op: we beginnen de februarimaand opnieuw zacht, met deze zaterdag een maximum van 12 graden in Drenthe.

Natte boel

Bij vlagen was het in januari een natte boel in onze provincie. Maar toch viel er volgens John Havinga niet overdreven veel regen. De regenmeters verzamelden gemiddeld 65 millimeter en dat is iets minder dan wat er normaal in januari valt: 70 tot 75 millimeter.

We hadden wel wat meer dichte mist dan we gewend zijn. Dat kwam door een hogedrukgebied dat lang boven Drenthe en eigenlijk de hele Benelux bleef hangen. Als het weer zo stabiel is, waait het niet lekker door en blijft mist dus ook langer hangen.