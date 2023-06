'Uitzichtloze situatie in crisisnoodopvang', ombudsmannen luiden de noodklok

De leefomstandigheden van asielzoekers in crisisnoodopvangen staan ernstig onder druk. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Nationale en Kinderombudsman. Door de huidige leefomstandigheden hebben de mensen in de opvang totaal geen regie over hun eigen leven. Ze bevinden zich bovendien in een uitzichtloze situatie.

In Drenthe zijn er op verschillende plekken crisisnoodopvangen, zoals in Assen, Coevorden, Diever en Gieten. In deze opvanglocaties, die beschikbaar worden gesteld door de overheid, worden asielzoekers tijdelijk opgevangen terwijl ze wachten op de uitslag van hun asielaanvraag. De ombudsmannen constateren na onderzoek dat deze asielzoekers soms wel langer dan een halfjaar wachten.

Die uitzichtloosheid heeft grote gevolgen op de kinderen, zegt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. "Kinderen kunnen of willen soms niet meer eten, omdat dat hun enige manier is om controle te houden in deze onveilige situatie. Het belang van de kinderen doet er te weinig toe, terwijl de impact op hun leven enorm is."

Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen vindt dat de term 'crisisnoodopvang' de lading niet meer dekt. "We moeten af van het woord crisis, dit is een nieuwe werkelijkheid", zegt hij. Daarmee doelt de ombudsman op asielzoekers die soms maanden in crisisnoodopvangen moeten verblijven. "In tijdelijke situaties kun je soms schuiven met wat je acceptabel vindt. Maar we zijn de crisis voorbij en dit is onacceptabel. Er zijn per direct aanpassingen en structurele oplossingen nodig."

Eigen ogen

Voor Maja Zuiderveld uit Emmen is het probleem niet nieuw. Zij werkte jarenlang bij het azc in Emmen, waar ze als locatieleider zich vooral bezighield met de scholing van asielkinderen. Sinds drie jaar is ze voor zichzelf begonnen en leidt ze in het hele land leerkrachten op die leren hoe ze om moeten gaan met asielkinderen. Ze komt de schrijnende situaties veel tegen.

"Door het huidige beleid, waarbij asielzoekers soms wel zes maanden moeten wachten op uitsluitsel van hun asielaanvraag, komen ze in een uitzichtloze situatie terecht waarbij ze geen enkel perspectief krijgen. Ze doen niet mee aan het onderwijs, maken geen vriendjes en zijn veroordeeld om hele dagen te moeten wachten. Zij hebben recht op veiligheid, onderwijs en op ontwikkeling. Als ze geen toekomstperspectief hebben, zich niet veilig voelen en weinig tot geen toegang tot onderwijs hebben, ligt radicalisering op de loer."

Oplossingen