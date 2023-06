Petje Af Noordenveld moet jaar overslaan, maar denkt niet aan stoppen

De kinderen, ouders en de stichting zelf zijn enthousiast. Toch keert Petje Af Noordenveld niet terug aan het begin van komend schooljaar. De stichting kan de begroting niet rondkrijgen, maar weet niet van opgeven. "We komen terug, alleen weten we nog niet in welke vorm."

Petje Af is een project dat kinderen tussen de 11 en 14 jaar in aanraking laat komen met allerlei beroepen. Op deze manier leren de kinderen hun horizon verbreden en hun talenten ontwikkelen. Vooral in Zuidoost-Drenthe is Petje Af een begrip , maar in de gemeente Noordenveld timmerde de stichting de afgelopen jaren ook flink aan de weg

Verdrietig

"Ik had alweer van alles op de planning, maar daar kan voorlopig een streep door", zegt locatiemanager Ronald Uilenberg, die ook zijn arbeidscontract verbroken ziet worden.

De Roner zegt beduusd te zijn van het nieuws. "Het is heel verdrietig, vooral voor de kinderen. De afgelopen jaren zag je ze iedere zondag groeien. Er zitten kinderen bij die straks voor hun derde jaar zouden gaan en daarmee een gouden diploma konden verdienen. Dat zit er nu niet in."

Te weinig giften

Reden is dus geldgebrek. "De afgelopen jaren kregen we bijdragen van landelijke fondsen, maar die stoppen na drie jaar."

Een bijdrage van de gemeente Noordenveld is er wel, maar die is niet voldoende om een volledig programma van een jaar te draaien. "Er is jaarlijks iets van veertig- of vijftigduizend euro nodig", zegt Uilenberg. Een deel van dat geld moet van giften komen.

Doorstart?

Voorzitter Peter Frans beaamt dat het zijn stichting niet gelukt is om voldoende giften te werven voor het komend schooljaar. "Daardoor krijgen we de begroting gewoon niet rond."

Maar het is geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten, zegt Frans. "We zijn nu druk aan het kijken naar een mogelijke doorstart van Petje Af Noordenveld. We hebben met de gemeente Noordenveld afgesproken dat we voor september een nieuw plan presenteren."

'Er komt iets'

In dat plan wordt onder andere gekeken naar een nieuwe locatie en naar de mogelijkheid om niet langer op zondag, maar op woensdagmiddag bij elkaar te komen. "Dit project is te mooi om niet door te laten gaan", zegt Frans. "We gaan dus kijken wat mogelijk is, maar ik denk dat er zeker iets komt."