Doek valt definitief voor Harmonium Museum

Subsidiekraan dicht

Er werd gehoopt op een financiële bijdrage vanuit de gemeente voor de verhuizing, maar Emmen heeft enkel de helft van het gevraagde bedrag (17.000 ipv 34.000 euro) toegekend. Een extra tegenslag is het besluit om de subsidiekraan vanaf 2025 verder dicht te draaien (11.500 euro per jaar).

Volgens bestuurslid Koos Salomons heeft die dubbele domper de genadeklap betekend. "Het nieuws dat de subsidie stopt, deed de deur dicht", aldus een fiks teleurgestelde Salomons. "Zonder dat geld, kunnen wij onmogelijk het museum in de lucht houden. Of we moeten het entreegeld op 30 euro zetten. Wat natuurlijk niet kan."

'Ontzettend zeer'

De 200 muziekinstrumenten staan momenteel nog in opslag bij het Veenpark. De collectie wordt aangeboden aan andere musea. "De topstukken vinden waarschijnlijk wel een plekje elders." Wat er met restant gaat gebeuren, is de vraag. "Misschien worden die vernietigd."

Muziekschool

Een plan waar geen subsidie voor nodig is, want het is de bedoeling met verhuur van de ruimte de kosten te dekken. Volgens Salomons lopen er gesprekken over een locatie, maar is het nog te vroeg om die bekend te maken.