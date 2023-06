Ouderenzorg wil met petitie nog een keer op deur ministerie kloppen

Na eerder een brandbrief gestuurd te hebben, gaan 27 noordelijke organisaties in de ouderenzorg volgende week een petitie aanbieden aan minister Conny Helder van Langdurige Zorg. Zij willen de politiek in Den Haag ervan overtuigen dat bezuinigingen van tafel moeten om financiële problemen te voorkomen.

In de brandbrief van begin deze maand voorspelden de organisaties gezamenlijk een tekort van meer dan 100 miljoen euro in 2024. Dit is het gevolg van een 'stapeling van financiële kortingen die op langere termijn een dramatische uitwerking gaan hebben', schreven de noordelijke bestuurders aan de minister. Er wordt onder meer gewezen op een lager budget voor vastgoed terwijl wel wordt verwacht dat gebouwen duurzamer worden. Daarnaast stijgen huren, energierekeningen en vraagt het personeel meer loon.

Vernomen uit de media

"We vragen niet om meer geld, maar willen vooral niet gekort worden", verduidelijkt Roeli Mossel van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ). Volgens haar heeft alleen al de NNCZ te maken met een 'vraagstuk van 3 miljoen euro in 2024'. Na het versturen van de brief hoopte ze op respons uit Den Haag, maar ze vernam uit de media dat het kabinet niets gaat veranderen aan hun voornemens.

Via een petitie hoopt ze nogmaals stevig op de deur van het ministerie te kloppen. Deze wordt waarschijnlijk volgende week dinsdag aangeboden aan Kamerleden en Helder. Tot vandaag werd deze petitie bijna 2.000 keer ondertekend.

"Het ministerie heeft inmiddels al contact met ons gezocht", zegt Mossel. "Er ontstaat dus wel beweging, maar volgens ons is er meer nodig om die beweging goed tot stand te brengen."

Vernieuwing

De ouderenzorg beseft dat ze voor een oplossing van de problemen niet enkel hun handje willen ophouden bij de overheid. De sector vindt dat ze zelf aan zet is om de zorg voor ouderen te veranderen. In de brandbrief wijzen de bestuurders van de noordelijke organisaties erop dat zorg van 'kundige mensen en informele zorg vanuit naasten of dorps-/buurtgenoten is iets dat wij samen moeten organiseren'.

Ontwikkeling van nieuwe technologieën in de zorg moeten het mogelijk maken dat mensen langer thuis blijven wonen. "Onze mensen, samen met inwoners van wijken en dorpen, moeten aan slag met de vernieuwing", benadrukt Mossel. "Het veranderproces vraagt energie, maar wij kunnen alles niet waarmaken als we gekort worden."