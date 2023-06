WZA-verpleegkundige Theodoor V. blijft op vrije voeten

Theodoor V. hoeft niet terug naar de gevangenis. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden vandaag besloten. Het hof volgt daarmee het oordeel van de rechtbank in Assen dat hij het strafrechtelijk onderzoek thuis mag afwachten. Het Openbaar Ministerie (OM) is het daar niet mee eens en ging daarom in hoger beroep. Zonder succes dus.