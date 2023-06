Tieners voor rechter voor doodsteken hulpverleenster Emmen

De 16-jarige jongen en de 19-jarige man die vastzitten voor het doodsteken van een hulpverleenster in de jeugdinstelling Yorneo in Emmen moeten vandaag weer voor de rechter in Assen verschijnen. Ook de zaak van een 20-jarige Emmenaar wordt aan de rechtbank voorgelegd. De zaken worden nog niet inhoudelijk behandeld. Het is de tweede inleidende zitting.

De 20-jarige Emmenaar stuurde volgens het Openbaar Ministerie de tieners aan. In zijn woning was een overal op een tankstation voorbereid. De tieners kregen beiden een mes en gezichtsbedekking mee. Het tankstation was gesloten. Om toch niet met lege handen terug te keren besloten de jongens de kluis van de jeugdinstelling, waar de 16-jarige verbleef, te stelen.

'Afschuwelijke zaak'

Dit pakte verkeerd uit. Een 26-jarige medewerkster liep meerdere steekwonden op en werd geschopt. Ze overleed aan haar verwondingen. Het OM verwijt de verdachten gekwalificeerde doodslag. De medewerkster werd gedood om de diefstal van de kluis te verbergen. "Een beladen en afschuwelijke zaak", zei de officier van justitie op de eerste inleidende zitting in april. De jongeren had meer op hun kerfstok, waaronder een overval op de Mac Donalds en een straatroof in Emmen.