Darts: sport in de traditie van koning Hendrik VIII

Het grootste dartstoernooi ter wereld is dit weekend in Assen: de Dutch Open Darts. Amateurs kunnen zich meten met professionals - het is niet voor niets een open toernooi waarvoor in principe iedereen zich kan inschrijven. En daarmee is het ook een gezellig toernooi, want voor veel deelnemers staat plezier hoog in het vaandel.

Darts werd eind jaren negentig enorm populair in Nederland. In Groot-Brittannië was dat het al eeuwen. De toenmalige postbode Raymond van Barneveld zorgde voor de doorbraak in ons land. Hij was pas de tweede niet-Britse darter die de finale haalde van het (toen) grootste toernooi van de wereld: The Embassy, het WK van de British Darts Organisation (BDO).

Rare gewoonte

Maar zoals bij veel sporten: het is eigenlijk wel een rare gewoonte. Pijltjes op een bord gooien, hoe bedenk je het? Niemand die het met zekerheid kan zeggen, maar waarschijnlijk ontstond de sport al in de 14e eeuw. Andere historici denken dat de sport iets later ontstond, schrijft de site Historiek, onder de Britse koning Hendrik VIII.

Historici zijn er dus niet precies over uit, maar geloven wel allemaal dat het door soldaten is bedacht, schrijft darthelp.com. Hoe het ook zij: koning Hendrik VIII was wel een liefhebber, en gebruikte een prachtig gedecoreerd dartbord dat hij van zijn vrouw Anne Boleyn had gekregen.

Van wijnvat via boomstam naar dartbord

De militairen begonnen in de tijd dat ze niet vochten met hun speerhoofden en messen te gooien naar de onderkant van lege wijnvaten. Hun officieren vonden het een prima manier om te oefenen. Later werden de vaten vervangen door omgezaagde bomen. Natuurlijk maakten de soldaten er een competitie van. En de jaarringen van de bomen waren prima geschikt om de punten mee te verdelen: hoe dichter naar het midden, hoe meer punten. Ziedaar: de ringen van het dartbord waren geboren.

Er waren nog een paar belangrijke ontwikkelingen. Want iemand heeft natuurlijk de merkwaardige puntenindeling van het bord bedacht. Die eer wordt toegeschreven aan een timmerman Brian Gamlin uit Lancashire. Hij bedacht de indeling met de 20 punten bovenin. De vakken met de hoogste punten (20, 19, 18, 17) werden ver uit elkaar geplaatst en kregen links en rechts een lage score ernaast. Zo werd het spel meer een kwestie van goed kunnen gooien, en veel minder een kwestie van geluk.

De rechtbank bak er niks van

Een dikke eeuw geleden kwam de rechter eraan te pas. Een kroegeigenaar in Leeds moest voor de rechtbank verschijnen, omdat hij zijn klanten een gokspel liet doen: darts. En gokspelletjes in de kroeg, dat kon in 1908 niet in Engelse pubs. De barman verzon een list om te bewijzen dat een topscore niet zomaar een kwestie van geluk was. Dit verhaal werd later door de kleinzoon van de barman bevestigd, schrijft historicus Patrick Chaplin in zijn boek Darts in England, 1900-39.

De kroegeigenaar nam een dartbord mee naar de rechtbank, en nog belangrijker: de beste darter van de stad. William Annakin gooide drie pijlen in het segment van twintig punten. De klerk van de rechtbank lukte dat natuurlijk niet en daarmee was bewezen dat darts een behendigheidsspel is. En alle darters zullen dat nog altijd bevestigen.

Barney, The Matchstick, Mighty Mike

Hoewel het spelletje ook in Nederlandse cafés al lang werd gespeeld, werd het in ons land niet serieus genomen als sport. Tot 11 januari 1998. Dat is de dag dat Raymond van Barneveld het wereldkampioenschap van dartbond BDO wint. In 1995 was hij voor het eerst tot de finale doorgedrongen, maar toen wist hij het nog niet te winnen. In 1998 zagen anderhalf miljoen Nederlanders op televisie hoe Van Barneveld zijn eerste wereldtitel won: de legendarische Barney was opgestaan. Nog meer kijkers zagen het in 1999 opnieuw gebeuren.

Het succes bracht vele darters naar de Nederlandse borden. The Matchstick (Co Stompé) en de laatste jaren Mighty Mike (Michael van Gerwen) traden in de voetsporen van Van Barneveld. Vooral de erelijst van Mighty Mike is enorm; hij is na Phil Taylor de succesvolste darter aller tijden.

De finale van Barney op The Embassy in 1998

Duizenden in de Bonte Wever

Darts heeft een paar belangrijke voordelen voor de sporters. Je hebt er geen enorme lichamelijke conditie voor nodig, en is ook best overzichtelijk: kunnen rekenen is genoeg. En de uitrusting is ook niet kostbaar: drie darts zijn voor de meeste mensen wel te betalen. En in de praktijk gebeurt het vaak in een gezellige omgeving: het café is nog altijd favoriet.

Mede daardoor is de Bonte Wever in Assen afgeladen vol tijdens de Dutch Open, dit weekend. Duizenden darters zijn vrijdag begonnen aan het toernooi. Met als bonus: elke amateur kan in theorie een partij loten tegen een BDO-topper, want ook die zijn in Assen aanwezig. Morgenavond weten we wie de Dutch Open op zijn naam heeft geschreven. Vorig jaar lukte het Richard Veenstra uit Ossenzijl.

De Dutch Open Darts van 2019