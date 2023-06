Enexis: 'Wachtlijst bedrijven voor teruglevering voorlopig niet weggewerkt'

Enexis en TenneT verwachten de komende maanden meer duidelijkheid over de wachtlijst voor stroomafname en teruglevering voor bedrijven.

TenneT doet momenteel samen met Enexis onderzoek naar de mogelijkheden om de knelpunten op het stroomnet aan te pakken. Het onderzoek naar afname wordt eind 2023 verwacht. Enexis loopt in een persbericht alvast uit op de uitkomsten van dat onderzoek. "Als we kijken naar de huidige prognoses voorzien we helaas dat er niet voldoende capaciteit bijkomt om alle klanten op de wachtlijst aan te sluiten op het elektriciteitsnet", schrijft de netbeheerder.