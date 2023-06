'Wachtrij voor aansluiting Drents elektriciteitsnet voorlopig niet weggewerkt'

TenneT doet momenteel onderzoek naar mogelijkheden om de knelpunten op het stroomnet aan te pakken. Het gaat daarbij om beperkingen in het transporten van stroom; bijvoorbeeld als de vraag hoger is dan het net aankan.

De netwerkbeheerder wil in kaart brengen hoe elektriciteit beter verdeeld kan worden onder klanten. Op momenten wanneer het druk is, en in periodes wanneer de vraag minder hoog is dan gebruikelijk.