Emmer casino houdt het na krap anderhalf jaar voor gezien

Merkur Casino aan het Raadhuisplein in Emmen heeft deze maand de deur definitief in het slot gegooid. Middels een briefje op de voordeur is bekendgemaakt dat het casino de deuren sluit. Gasten worden hartelijk bedankt voor het 'vertrouwen' en de 'mooie momenten.' Veel kunnen dat er niet geweest zijn: het gokpaleis is amper anderhalf jaar open geweest.

De gokhal opende begin vorig jaar de deuren na een verbouwing van een half jaar. Met Emmen opende Merkur zijn zevende vestiging in Nederland. Naast Emmen bevonden zich op dat moment ook vestigingen in Amsterdam, Hoofddorp, Almere, Boskoop, Rotterdam en Valkenburg.

Op de website van Merkur is dat aantal inmiddels teruggebracht naar vijf: naast Emmen wordt ook de locatie in Valkenburg niet meer genoemd. Een reden voor de sluiting wordt niet gegeven. Op het hoofdkantoor van Merkur was niemand bereikbaar voor commentaar.

Tegenslagen

Het Emmer casino kreeg nogal wat tegenslagen te verwerken. De opening stond aanvankelijk gepland voor het voorjaar van 2021. Corona zorgde alleen voor uitstel. Vorig jaar zomer trok burgemeester Eric van Oosterhout de vergunning van het gokpaleis in vanwege problemen met de vergunning. De vestiging kon in de tussentijd wel openblijven.

Deze zaak, die destijds speelde voor de gemeentelijke bezwarencommissie, is in goede orde afgewikkeld, laat advocaat Johan Vissers weten. Van de sluiting is hij niet op de hoogte, laat hij desgevraagd weten.

Binnen de gemeente Emmen zijn drie kansspelbedrijven toegestaan. Naast Merkur zijn dat Flamingo Casino aan de Kapelstraat en Jack's Casino, dat een plek krijgt binnen het Van der Valk hotel langs de A37.