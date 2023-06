Jannes blaast 50 kaarsjes uit: 'Abraham, je voelt er niks van'

Met een doos taart in z'n handen gedrukt vertelt Jannes over het bereiken van het vijftigste levensjaar. "Ja, Abraham. Je voelt er niks van, maar toch", dubt hij er wat over.

Feestje aan huis

Het vieren van z'n verjaardag gebeurde gisteren aan huis. De genodigden pakten uit met mooie cadeaus, al is dat voor Jannes niet het belangrijkste. "Een hand is al genoeg", uit hij zich tevreden. "Je vijftigste verjaardag kunnen vieren met vrienden en familie, dat is het fijnste wat er is."