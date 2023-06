Verwarde man leidt hulpdiensten naar mogelijk explosief in Eelde

Een man heeft vandaag tot twee keer toe voor een hoop consternatie gezorgd aan de Oosterbroek in Eelde. Volgens de politie vertoonde hij verward gedrag en uitte hij een bedreiging. Later zette hij opsporingsdiensten op het spoor naar een mogelijk explosief.

De opsporingsdiensten startten vanmiddag een zoekactie in de omgeving van Eelde, waar de man zich zou verschansen. Dat was naar aanleiding van de dreigende taal die hij uitsloeg. Een politiehelikopter vloog over het gebied en omwonenden werd via een Burgenetmelding opgeroepen naar de verdachte uit te kijken.

Explosief

Even later meldde de man zich op het politiebureau en kwam naar voren dat in een pand aan de Oosterbroek bij Eelde een explosief zou liggen. De Explosieve Opruimingsdienst (EOD) heeft dit vanavond uit voorzorg laten ontploffen. Of het daadwerkelijk om een explosief gaat, is niet bekend.