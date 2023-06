Drie appartementen onbewoonbaar na brand in zorginstelling in Meppel

Drie appartementen van een zorginstelling in Meppel zijn vannacht dusdanig beschadigd door een brand, dat de bewoners daar niet naar terug kunnen.

Het gaat om een zorgcentrum van Noorderboog waar ouderen met een lichamelijke aandoening of beginnende dementie wonen.

Vannacht ontstond er een uitslaande brand, die vermoedelijk in een appartement is ontstaan en daarna is uitgebreid. De bewoners van naastgelegen appartementen werden tijdens de brand geëvacueerd.