Wie is verantwoordelijk voor toestanden camping Anloo?

Hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring kan kort zijn in zijn antwoord: "Dan kom je bij de bewoners uit bij deze treurige samenloop van omstandigheden."

Garagehouder

Bewoners Bert Venema en Daphne Sonneveldt vinden dat daarin vooral een rol voor gemeente Aa en Hunze is weggelegd. Herman Bröring begrijpt dat: "De gemeente heeft een zorgplicht, maar normaal gesproken zou je dit met de campinghouder moeten oplossen. Maar die is failliet. Het lijkt een beetje op de situatie dat je een auto hebt gekocht en dat er achterstallig onderhoud is, omdat de garagehouder geen goed werk heeft verricht. En als je dan je auto moet opknappen, blijkt de garagehouder ineens failliet. Dan is het jouw eigen probleem, zo zit het juridisch in elkaar."

Bewoners Daphne Sonneveldt en Bart Venema van camping Anloo (foto: Margriet Benak)

Wat wist de gemeente?

Volgens bewoner Daphne Sonneveldt is er meerdere keren bij de gemeente aan de bel getrokken om achter de campinghouder aan te gaan. En ook Bert Venema zegt dat gemeente Aa en Hunze op de hoogte was van onveilige situaties op de camping.

Volgens hoogleraar Bröring had de gemeente in kunnen grijpen. "Als je van iemand huurt en die levert niet goed, dan kun je als private partij de eigenaar aanspreken. De gemeente kan daar een rol in hebben. die moet zorgen voor de veiligheid. Ik kan niet beoordelen of de gemeente op de hoogte was van dat het onveilig was. En is er voldoende gecontroleerd? Als je weet dat er een overtreding is, zeker als het gaat om veiligheid, dan zou de gemeente eerder opgetreden moeten hebben."

'Domme pech'

Feit blijft dat verschillende bewoners van de camping pertinent niet weg willen. Dat de gemeente Aa en Hunze hen weinig tot geen hulp biedt, is volgens de hoogleraar juridisch terecht. "Juridisch is het in eerste instantie een privaat-rechterlijk probleem. Dan heb je vooral met de curator te maken, maar die heeft een lege boedel en dat is het kernprobleem. En vooral een geval van domme pech. Mijn advies: het zou toch voor bepaalde bewoners verstandig zijn om in andere oplossingen te denken, en dan vooral buiten camping Anloo."