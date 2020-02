Cassata #21: Camping Anloo en bodemdaling in Zuidoost-Drenthe

Cassata #21: Bodemdaling en camping Anloo

Onderwerpen

0.55 - Wie is er verantwoordelijk voor de situatie op camping Anloo? Bewoners Bert Venema en Daphne Sonneveldt komen aan het woord. Ook hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring aan de RUG laat zijn licht schijnen op de situatie. Bröring denkt dat de bewoners nu hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De bewoners denken daar anders over en kijken naar de beheerder en naar de gemeente.

5.25 - Hanneke Wiersema is net een paar dagen wethouder in de gemeente Tynaarlo. Zij vertelt over haar eerste indrukken. Ze was jarenlang ondernemer en zet nu de stap naar het wethouderschap. Ook was ze raadslid. Wiersema vertelt wat haar beweegt om nu wethouder te worden.

9.03 - Herman Bröring over de rol van de gemeente Aa en Hunze in de situatie rond camping Anloo. Volgens de bewoners was de campinghouder eerder al in overtreding en had de gemeente in moeten grijpen. Bröring gaat in op die mogelijke verantwoordelijkheden en of de bewoners daar ook een rol in hadden. Ook opperen de bewoners oplossingen voor de situatie. Volgens Venema moeten de partijen eerst maar eens om de tafel.

29.47 - Tafeldame Hanneke Wiersema komt opnieuw aan het woord over haar nieuwe functie als wethouder. Ze gaat onder meer in over de balans in de politiek tussen mannen en vrouwen. Het is volgens haar nog steeds wel een beetje een 'mannenclub'. Ook vertelt ze over zichzelf, haar achtergrond en haar jaren als directrice van een muziekschool.

34.44 - In het gebied rond Nieuw-Amsterdam en Erica zakken huizen weg. Bewoonster Mirjam Weisscher vertelt dat de grond al jaren wat wegzakt, maar dat het de afgelopen jaar flink versneld is. De oorzaak van die verzakking is nog niet bekend, vertelt ze. Wel is duidelijk dat het te maken heeft met de veengrond die 'slinkt'. Ook hier komt aan bod wie verantwoordelijk is voor de verzakking. Weisscher stuurde een noodbrief en riep de hulp in van de gemeente Emmen.

46.21 - Hanneke Wiersema weet nog niet exact wat haar portefeuille gaat worden. Het is niet vanzelfsprekend dat ze de portefeuille van Henk Lammers overneemt. Ze gaat wel in op de onderwerpen uit die portefeuille zoals begraven, afval en verkeer en vervoer en waarom die onderwerpen haar aanspreken.

53.07 - In het radioforum wordt eerst de camping in Anloo besproken. Behalve Hanneke Wiersema schuiven VVD-Statenfractievoorzitter Willemien Meeuwissen en Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema van GroenLinks aan. Ook zij bespreken wie verantwoordelijk is voor de situatie in Anloo en ze proberen zich in te leven in de rol van burgemeester Anno Wietze Hiemstra. Daarnaast komt Groningen Airport Eelde uitgebreid aan bod. Want hoe moet het nu verder met het vliegveld? De forumleden hebben wisselende meningen. Tot slot praten de leden over het provinciale beleid ten opzichte van wilde zwijnen.

1.16.39 - De Peergroup reist langs verzorgingshuizen in Assen, Emmen en Klazienaveen met het theaterstuk 'Niemand is hier eenzaam'. Het stuk behandelt eenzaamheid. Dinanda Luttikheide van de Peergroup is in de studio om over het stuk en het thema eenzaamheid te praten.

Gasten

Hanneke Wiersema (tafeldame) - CDA-wethouder in Tynaarlo

Bert Venema - bewoner camping Anloo

Daphne Sonneveldt - bewoner camping Anloo

Herman Bröring - hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen

Mirjam Weisscher - gedupeerde bodemdaling Zuidoost-Drenthe

Willemien Meeuwissen - VVD-Statenfractievoorzitter

Wim-Jan Renkema - Tweede Kamerlid voor GroenLinks

Dinanda Luttikhedde - Peergroup

Presentatie

Margriet Benak

