ACV verslaat HZVV en blijft in titelrace

Door de zege blijft ACV een belangrijke titelkandidaat in de hoofdklasse. De ploeg van trainer Fred de Boer heeft vier punten achterstand op koploper Staphorst en twee punten op nummer twee Eemdijk. Beide concurrenten wonnen deze speelronde ook. HZVV geeft terrein prijs. De promovendus zakt van de vierde naar de zesde plek.

Fraaie opmars

Eerder deze competitie was HZVV nog te sterk voor ACV (2-1). Die overwinning paste in de fraaie opmars van de Hoogeveners in de hoofdklasse. HZVV begon dit seizoen om handhaving te realiseren, maar ontpopte zich zowaar tot een subtopper. Tot de vorige speelronde stond de equipe van de vertrekkende trainer Gert van Duinen zelfs zeer knap in punten gelijk met ACV.

Beide clubs gingen met verschillende gevoelens de Drentse confrontatie in. ACV won een week eerder van directe concurrent Eemdijk, terwijl HZVV pijnlijk verloor van degradatiekandidaat ASV De Dijk. Bovendien raakten vaste krachten Yoran Popovic en Yannick Manusiwa geblesseerd. Beide spelers ontbraken in de selectie van HZVV op het Assense kunstgras.

ACV bovenliggende partij

ACV was in de thuiswedstrijd duidelijk de bovenliggende partij. Al in de beginfase hing de 1-0 twee keer nadrukkelijk in de lucht. ACV moest uiteindelijk ruim een half uur wachten op het verdiende openingsdoelpunt. Marco van der Heide brak de ban door de bal schitterend van buiten het strafschopgebied in de verre kruising te schieten.

In de slotfase van de eerste helft sloeg ACV een tweede keer toe. Uitgerekend na een goede kans voor HZVV, waarbij keeper Morten Otto redding bracht voor de thuisclub, viel de 2-0 in de tegenaanval. Matthijs Hardijk, die ACV na dit seizoen verlaat voor HHC uit Hardenberg, omspeelde doelman Hidde Streutker en schoof de bal in het lege doel.

Rode kaart

De 2-0 voorsprong kwam in de tweede helft nauwelijks onder druk te staan. HZVV kreeg één grote kans op de aansluitingstreffer, na knullig balverlies van ACV diep in de eigen laatste linie. Kelly João wist de fout niet af te straffen. HZVV sloot het duel vlak voor tijd met een man minder af. Tim Riksman kreeg toen zijn tweede gele kaart van de middag, dus rood.