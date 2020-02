LTC slikt late gelijkmaker van koploper

Pas na vijf kansen van Gramsbergen, waar topschutter Roy Seinen scherpte voor de goal miste, werd LTC gevaarlijk. Door een inschattingsfout aan de zijde van de thuisploeg kon Imre de Jonge de 0-1 in leeg doel schuiven.

Jelle van der Veen

Ook na de pauze was Gramsbergen de bovenliggende partij. Met drie weergaloze stops in een kwartier bewees doelman van LTC Jelle van der Veen zijn waarde.

Doelman van LTC Van der Veen scoorde een ruime voldoende (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

Vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd viel de gelijkmaker alsnog. Waar Gramsbergen uitgespeelde kansen niet wist te benutten, kwam de 1-1 op gelukkige wijze op het scorebord. Een peer naar voren werd door Rutger Dijk op waarde geschat en knap vanuit de lucht in de lege hoek gewerkt.

Blessuretijd

In de blessuretijd kreeg LTC nog twee kansen op de gelukkige zege. Zo zag Arjan Akkerman, oud-speler van HZVV, een vrije trap van een meter of twintig gekeerd worden door de doelman van Gramsbergen.

"Van te voren kun je leven met een gelijkspel. Het is zuur dat de tegentreffer zo laat valt. Ik denk dat 1-1 wel een terechte uitslag is", legt de trainer/coach van LTC Mike Kelly uit. "We doen het als promovendus prima. We staan in de winterstop in de top-3 en spelen mee om de titel. Daar duiken we niet voor weg."

Veel mogelijk

Het verschil tussen Gramsbergen en LTC blijft door de remise drie punten. "Het seizoen duurt nog elf wedstrijden. Er is nog van alles mogelijk. We kunnen ook nog gewoon in de middenmoot eindigen. Zo simpel is het ook", besluit Kelly.