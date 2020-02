Eerste punten Onze Club Sterrenteam in Elim

Een seizoen lang wordt Elim gevolgd door de camera van het amateurvoetbalprogramma Onze Club van RTV Drenthe. Tot de winterstop moest de formatie van Jan-Otto Benjamins teren op drie punten. Alleen in Friesland tegen FC Wolvega wist Elim te winnen (1-3).

Marcel Koops

Na de winterstop sprokkelde de hekkensluiter in de tweede klasse J, twee seizoenen geleden nog actief in de vierde klasse, een punt tegen Bedum. Vanmiddag was het ook voor de eerste keer op eigen gras raak.

Elim klopte de gasten uit Groningen met 2-0. Beide goals vielen voor rust. Marcel Koops, ook tegen Bedum trefzeker, en Jarno Prijs hielpen het Onze Club Sterrenteam aan de bevrijdende overwinning in eigen dorp.

Portret

Door de eerste thuisoverwinning van het seizoen komt Elim op zeven punten. Het gat met de nummer voorlaatst, The Knickerbockers, is vijf punten. Morgenavond is een portret van verzorger Freddy Lok, die meer dan twaalf jaar in dienst is bij de dorpsclub, te zien in Onze Club.