Noordscheschut koploper na late zege

Noordscheschut is de nieuwe koploper in de 1e klasse E. De ploeg van trainer Marc van Meel draaide tegen middenmoter Balk een vroege achterstand om in een 2-1 zege. Doordat voormalig koploper Oranje Nassau met 2-1 onderuit ging tegen Pelikaan S neemt Noordscheschut de koppositie over.

"We zijn heel trots op de koppositie. Dit is heel mooi voor iedereen die Noordscheschut een warm hart toedraagt," liet Marc van Meel na afloop weten. "We wisten dat de koppositie erin zat als we hier zouden winnen, maar het was een zwaarbevochten wedstrijd die het aankijken eigenlijk niet waard was."

Nick Koster

De wind speelde een belangrijke rol in de partij tussen Noordscheschut en Balk, maar het was de fout van Tom Kamping die ervoor zorgde dat de bezoekers uit Friesland naar en 1-0 voorsprong konden komen. In de tweede helft kreeg Noordscheschut de betere kansen, maar de gelijkmaker viel pas in de 84e minuut. Twee minuten later lag ook de 2-1 in het net en was de overwinning alsnog voor de thuisploeg.

"In de tweede helft hebben we ons geduld bewaard en dat is beloond," aldus Van Meel. "We hebben geen kans weggegeven en door fantastisch doorzettingsvermogen van Nick Koster komen we op gelijke hoogte. Ook de tweede goal schiet hij heel mooi binnen op aangeven van Danny Kiekebelt, die een situatie uitspeelt die we op de training heel vaak hebben besproken. Daarmee win je en dat we daardoor de koppositie pakken is een unieke prestatie."

Ambities bijgesteld

Vorige week liet Van Meel nog optekenen dat zijn ploeg vooral speelde voor handhaving in de 1e klasse en dat er nagenoeg geen titelaspiraties zijn. Inmiddels heeft ook hij de doelstelling voor dit seizoen aangescherpt. "Het is nu wel zeker dat we in de 1e klasse blijven en we gaan nu voor het linkerrijtje. We moeten wel reëel zijn dat we nog een aantal wedstrijden op kunstgras moeten spelen en dat is een ondergrond die ons niet zo goed ligt. Het is nog een hele lange competitie, maar dit pakt niemand ons meer af."