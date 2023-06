Huisdier slaat alarm om brand: 'Bewoner schrok wakker en belde haar begeleider'

De brand woedde in een complex waar jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen wonen. In een aangrenzend gebouw wonen ouderen die extra zorg nodig hebben. Zoals het nu lijkt is daar weinig schade aangericht.

Rustig

Cosis bekijkt momenteel per dagdeel wat nodig is. "We zorgen eerst dat de nazorg geregeld is en dat er opvang is. Mensen moeten een bed hebben en er zijn kleren nodig. Het zijn hele praktische zaken die we regelen." Dat bekijkt Cosis nu "per paar uur" en gebeurt samen met de bewoners en de familieleden.