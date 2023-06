Konijn slaat alarm om brand: 'Bewoner schrok wakker en belde haar begeleider'

De brand woedde in in een locatie waar negentien ouderen met een verstandelijke beperking met begeleiding wonen. De bewoners van deze appartementen hebben inmiddels andere spullen gekregen en zijn ondergebracht op een andere locatie.

Mogelijk is bij een vierde bewoner een deel van de inboedel beschadigd geraakt. Daarnaast is er de nodige rook- en waterschade. Wat de precieze schade is, is nog niet bekend. De politie en de brandweer doen er nog onderzoek. "We hebben geen idee hoe het er binnen uitziet. We wachten tot het vrijgegeven wordt."

Rustig

Met de bewoners gaat het goed. Een woordvoerder zegt dat ze er vannacht allemaal relatief rustig onder bleven. Wel zegt ze dat iedereen geschrokken is door de brand. Van Zuidam: "De een heeft nog wat adrenaline en een bewoner vertelt steeds het verhaal wat er vannacht is gebeurd."

Cosis bekijkt momenteel per dagdeel wat nodig is. "We zorgen eerst dat de nazorg geregeld is en dat er opvang is. Mensen moeten een bed hebben en zijn kleren nodig. Het zijn hele praktische zaken die we regelen." Dat bekijkt Cosis nu "per paar uur" en gebeurt samen met de bewoners en de familieleden.

Rook ingeademd, konijn maakt het goed

Er raakte niemand gewond bij de brand. "Er is heel alert gereageerd door een medewerker, waardoor de drie bewoners snel in veiligheid zijn gebracht." Wel heeft er iemand rook ingeademd, die is ter plekke behandeld. Uit voorzorg kwam naast ambulancepersoneel ook het mobiel medisch team voor hulpverlening naar de brand toe.

Ook de konijn maakt het goed. Die is wel nat geworden door de bluswerkzaamheden, maar is naderhand afgedroogd.