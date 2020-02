Vliegveld Eelde: 'Bodemloze put' of 'voorziening voor de inwoners'?

"Aandeelhouders van vliegveld Eelde moeten stoppen en zeggen 'dit vliegveld mag wat ons betreft dicht'." Dat zegt het Drentse Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema van GroenLinks in het RTV Drenthe-programma Cassata. Renkema reageert op een brief van Gedeputeerde Staten waarin een tekort van ruim 1.350.000 euro op de begroting van het vliegveld dit jaar beschreven wordt.

"Je ziet dat het structureel niet rendabel te krijgen is. Vorig jaar zijn er 50.000 passagiers minder gaan vliegen omdat er bijvoorbeeld een lijn wordt opgeheven", aldus Renkema. "Als je moet investeren terwijl je weet dat er een tekort is van 1,5 miljoen euro zou een normale aandeelhouder bij een normaal bedrijf stoppen. Het vliegveld is een bodemloze put."

Een luchthaven kost geld en mag ook geld kosten Willemien Meeuwissen, VVD-Statenfractievoorzitter

De aandeelhouders (provincie Drenthe, provincie Groningen, gemeente Assen, gemeente Tynaarlo en momenteel nog de gemeente Groningen) van het vliegveld willen dat het bestuur van de luchthaven meerdere scenario's voor de toekomst gaat ontwikkelen. Er moet een toekomstplan komen waarin alle scenario's zijn opgenomen. Dus ook stoppen met de investering in het vliegveld. Dat scenario is wat Willemien Meeuwissen betreft niet de eerste keus. "Ik hoop dat we daar niet voor hoeven te kiezen", zegt ze in Cassata. "Ik hoop dat er mogelijkheden zijn om de luchthaven verder uit te bouwen." Ze vindt wel dat alle scenario's onderzocht moeten worden. "Ik vind het goed om dat uit te zoeken, maar het heeft niet onze voorkeur."

Volgens Meeuwissen is het een lastige periode voor vliegveld Eelde om knopen door te hakken en plannen te maken. "Er is veel onduidelijkheid. We weten niet wat er gaat gebeuren met Lelystad en de luchtvaartnota 2020-2050 is er nog niet. We hopen dat Eelde daar een stevige plek in krijgt." In de luchtvaartnota wordt gekeken hoe de luchtvaart zich kan ontwikkelen in balans met andere maatschappelijke belangen zoals veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid.

Dat er geld bij moet om de luchthaven in de benen te houden, vindt Meeuwissen niet bij voorbaat een bezwaar. "Een luchthaven kost geld en mag ook geld kosten. Het is een fractie van wat we besteden aan openbaar vervoer. Het is gewoon een voorziening voor je inwoners en dat mag geld kosten." Wel vindt ze dat de financiële bijdrage in verhouding moet zijn.

Veiligheid van de brandweerkazerne

Kersverse wethouder Hanneke Wiersema van de gemeente Tynaarlo heeft de brief ook gezien. "Het is heel naar dat het zo is, maar het is een feit. Het zijn lastige tijden en er zijn veel onduidelijkheden." Ook zij hoopt dat de stekker niet uit vliegveld Eelde getrokken hoeft te worden. "Ik moet er niet aan denken, maar het is wel één van de opties. Ik denk dat het realistisch is om alle opties uit te tekenen en dan hoort sluiting er ook bij."

Voor Wiersema is de brandweerkazerne een belangrijk punt op de agenda. Aandeelhouders hebben in de brief aangegeven dat ze op dit moment geen 3,5 miljoen euro in de kazerne willen steken. "Er zijn natuurlijk meer zaken op zo'n vliegveld. De traumaheli is er en er wordt ook gevlogen met kleinere vliegtuigen. Het is wel van belang dat die kazerne veilig is", zegt Wiersema. "Veiligheid is ons stokpaardje en dat is hier ook aan de orde. Je wilt toch wel dat als hier vliegtuigen landen en opstijgen, dat het veilig is."

Volgens Meeuwissen wordt onderzocht of het noodzaak is om de brandweerkazerne aan te pakken. "Dat hebben de aandeelhouders ook gezegd. We hebben meer informatie nodig en als dat echt nodig is voor de veiligheid dan gaan we dat doen."

Die uitspraak is uiteindelijk koren op de molen van Renkema. "Ik constateer dat we een failliet en onveilig vliegveld hebben en dat we daar geld in stoppen vanuit de provincie en de gemeente. Het is én failliet én onveilig omdat de brandweerkazerne niet goed is."

