Weekendlogeerzorg voor autisten De Vlieger gered

De ouders en hun kinderen die gebruik maken van de logeerzorg zijn erg blij met het besluit. De nieuwe afspraken gelden acht jaar en eventueel stijgende kosten worden ook vergoed. De weekendlogeerzorg ontlast zowel ouders als hun autistische kinderen.

Ouder Karina Evers heeft twee dochters in de weekeindopvang. "Ik voelde me tien kilo lichter. Dit hebben we wel even gevierd ja." Haar dochters krijgen structuur op school. Maar 's avonds en in het weekeinde continu de zorg hebben, is zwaar en levert over en weer irritaties op. Volgens Evers leren haar kinderen op De Vlieger extra sociale vaardigheden maar hebben ze het vooral goed samen met andere kinderen. En dat ontlast in het weekeinde ouders die even met iets anders bezig kunnen zijn dan zorg."

Ouder Karina Everts is maar wat blij dat de weekeindlogeerzorg voor autisten door gaat (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Cliënten Daphne Castaing en Jamilynn Vredeveld beamen dat. "Thuis is het soms niet zo gezellig en hier hebben we gelijke vrienden." De meiden zijn via de Vlieger dikke vriendinnen geworden. Ze merken heel goed dat ze na een logeerweekeinde weer fris en gezelliger thuis komen, waardoor ze het niet alleen zelf makkelijker hebben maar ook hun ouders met een frisse start de nieuwe week in kunnen.

cliënten Daphne Castaing Jamylinn Vredeveld hebben baat bij de weekeindlogeerzorg (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Eigenaren Martin en Trineke van der Meer van De Vlieger en hun veertig medewerkers zijn blij. "Zowel de gemeente Hoogeveen als wij hebben stappen gezet. De gemeente heeft het tarief met 10 procent verhoogd en wij hebben goed naar de uren gekeken. En ouders gaan zelf meer voor vervoer zorgen dus ook daar kunnen we wat op bezuinigen", legt Martin uit. De logeerzorg is belangrijk voor de andere vormen van zorg die het hele zorgbedrijf van De Vlieger aan autisten geeft. "We hebben een deel van deze jongeren ook doordeweeks, we doen aan dagbesteding en binnenkort ook aan ambulante zorg thuis. We moeten meer toe naar preventieve zorg zodat latere vormen van duurdere zorg mogelijk voorkomen kunnen worden. En ook belangrijk: door meerdere vormen van zorg voor dezelfde Cliënten hou je het aantal zorgverleners beperkt."

Mede-eigenaar Martin van der Meer van de De Vlieger in Nieuweroord is erg blij dat de weekeindzorg voor autisten tocht blijft (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Die visie is ook dezelfde die zorgwethouder Gert Vos van de gemeente Hoogeveen heeft. Hij zit net als veel collega-wethouders in wat hij beschrijft als een spagaat: "Natuurlijk is het zo dat we vinden dat we van het Rijk stelselmatig te weinig geld krijgen voor het uitvoeren van zorg, waaronder de jeugdzorg. Tegelijkertijd moeten we er voor waken dat zorgaanbieders die we inschakelen die zorg kwalitatief goed uit kunnen voeren en niet omvallen. Los van die spagaat hebben we de plicht om de jeugdzorg te verbeteren. Minder verschillende zorgverleners voor één kind, eerder hulp geven om later duurdere hulp te voorkomen en zorg het liefst thuis of zo dicht mogelijk bij het gezin zijn volgens hem de manier om de jeugdzorg te verbeteren."