Justitie: 'Botsing tegen boom in Emmen werd veroorzaakt door aantrekken handrem'

Voor het veroorzaken van een zwaar ongeval op de Splitting in Emmen in september 2021 is tegen een 21-jarige man uit Zwartemeer een taakstraf van 200 uur geëist. Daarnaast zou de man een rijontzegging van twee jaar opgelegd moeten krijgen, waarvan acht maanden voorwaardelijk.

Het ongeval werd volgens de officier van justitie veroorzaakt door 'aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag'. De Zwartemeerder reed volgens hem te hard en trok tijdens de rit aan de handrem. Hierdoor blokkeerde de achterwielen van de wagen en kwam die slippend tegen een boom tot stilstand. De bijrijder uit Zwartemeer liep een klaplong, gebroken ruggenwervel en een verbrijzelde voet op. De bestuurder raakte licht gewond.

Patat halen

Beide mannen hadden een werkdag erop zitten. Tijdens de vrijdagmiddagborrel was er behoefte aan snacks. De twintiger had niet gedronken en werd aangewezen het eten te halen. Hij stapte in de auto van een collega. Een andere collega stapte bij hem in. Onderweg zagen zij een meisje hardlopen. Er zou zijn gezwaaid en zelfs getoeterd. Daarbij trok de bestuurder volgens de aanklager mogelijk aan de handrem om stoer te doen.

De verdachte ontkent met klem. Hij weet zich een deel van het ongeval niet meer te herinneren. De man werd wakker in de berm, toen de hulpverleners met hem bezig waren. Twee getuigen zeiden tegen de politie dat zij de auto voorbij zagen komen. Daarin zaten twee jongens die aandacht hadden voor het rennend meisje. Ineens raakte de wagen in een slip en klapte tegen een boom. Volgens de getuigen was er aan de handrem getrokken.

Te hard gereden

Uit het politieonderzoek bleek dat de handrem van de gebotste wagen inderdaad was aangetrokken. De verdachte wees richting zijn bijrijder. "Ik heb niet aan de handrem getrokken, dan zou hij het wel hebben gedaan", zei de man tegen de rechter. Uit het onderzoek bleek ook dat de man in elk geval 19 kilometer harder had gereden dan is toegestaan. Vermoedelijk ligt dat getal hoger, is de conclusie van dat rapport.

De twintiger had nog geen week zijn rijbewijs in zijn bezit. Uit het dossier komt naar voren dat er wordt gesproken van een pittige rijder, hield de rechter de verdachte voor. Zijn bijrijder werd in het ziekenhuis gehoord. Hij vertelde dat de bestuurder voor het ongeval al eens aan de handrem trok en opmerkte: "Deze wagen glijdt minder dan de bedrijfsbus". De verdachte ontkent ook dit met klem.

Ouderdom van de zaak

Begin dit jaar kreeg de Zwartemeerder nog een boete opgelegd voor veel te hard rijden. "De weg was vrij, ik reed met mijn vriendin. We luisterden muziek en praatten wat. Ik had de snelheid daardoor niet goed in de gaten", verontschuldigde de man zich tegenover de rechter. "Zijn houding op zitting zal hem niet helpen. Hij neemt niet de volledige verantwoordelijkheid", zei de officier van justitie. In zijn strafeis hield hij rekening met het tijdsverloop.