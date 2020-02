Directeur Yvonne Kooi vertrekt bij Royal Goedewaagen

Yvonne Kooi was elf jaar directeur van Royal Goedewaagen in Nieuw-Buinen (foto: RTV Drenthe)

Yvonne Kooi stopt als directeur van Royal Goedewaagen in Nieuw-Buinen. Kooi was elf jaar directeur bij de aardewerkfabriek.

In een bericht op LinkedIn schrijft ze dat ze vertrekt om op zoek te gaan naar nieuwe kansen en nieuwe energie op te doen. "Ik zal mijn gehechtheid aan de keramische industrie houden en op de een of andere manier verbonden blijven met Nederlands Erfgoed en Nederlandse Industrieën, omdat ik ze in leven wil houden", schrijft ze.

Als directrice van Royal Goedewaagen zag Kooi de producten van het bedrijf de wereld over gaan. In haar bericht bedankt ze daar de investeerders voor. Het bedrijf maakte onder meer driehonderd miniaturen van het Vredespaleis in Den Haag. De beeldjes waren relatiegeschenken van de Nederlandse regering aan bevriende wereldleiders. Ook maakte Royal Goedewaagen een vaas die mogelijk op het kantoor van de burgemeester van het Zuid-Koreaanse Peyongchang terecht is gekomen. Het was een cadeau van de Nederlandse Olympische ploeg.