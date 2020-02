WK debutant Del Grosso mikt op top-5

"Ik hoopte me dit jaar te plaatsen voor de wereldbekerwedstrijden en het WK, en dat is gelukt," stelt Del Grosso in Radio Drenthe Sport. "De laatste wereldbekerwedstrijden eindigde ik in de top-5 en was ik een aantal keer dichtbij het podium. Hopelijk kan ik dat bij het WK evenaren. Ik hoop zelfs het podium te halen."

Prestatiedruk

Het WK in Zwitserland is voor de Nederlandse ploeg zeer goed begonnen. Vandaag werd er drie keer goud gepakt en in totaal werden al zeven van de negen medailles gewonnen door Nederlandse renners en rensters. Voor Del Grosso levert dit echter geen extra prestatiedruk op. "Voor mezelf niet, maar ik sprak vanmiddag al even met twee van de nieuwe kampioenen en die drukten me wel op het hart dat ik deze lijn door moet zetten."

Kracht

Afgelopen donderdag mocht Del Grosso al even proeven aan het grasparcours in Zwitserland en hij ziet voor zondag wel de nodige uitdagingen. "Er zitten wel technische stukken in, maar ook weel rechte stukken waar het op kracht aan komt. Als eerstejaars junior ligt me dat minder. Mijn tegenstanders die ouder zijn, zijn wat sterker. Ook is er morgen kans op regen en wordt het waarschijnlijk glad en modderig. Ik moet proberen mee te sluipen en dan kan ik een mooie uitslag rijden. Met een top-5 zou ik tevreden zijn, maar ik hoop dat ik een podiumplaats kan pakken."

De wedstrijd van Tibor del Grosso begint zondagochtend om 11:00 uur. Sporza zendt alle wedstrijden live uit.

