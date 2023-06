Nieuwe invulling Zwikkerterrein Meppel: bedrijfsverzamelgebouwen en opslag Scania

Ergens anders in Meppel heeft het bedrijf al zo'n soort gebouw gerealiseerd. "Daar hebben we een wachtlijst van ongeveer honderd mensen."

Opslagruimte voor Scania

Scania laat het gedeelte van het terrein waar zij komt asfalteren en gaat het gebruiken voor de opslag van materialen voor de assemblage. Het is geen uitbreiding voor de vrachtwagenfabrikant. Ergens anders in de stad had Scania deze spullen opgeslagen, maar van dat terrein is de huur opgezegd. Daarom wijkt Scania nu uit naar het Zwikkerterrein.

Voor Scania is het een gunstige locatie, zegt Erik de Gilde, directeur van Scania Meppel. Behalve dat het in hetzelfde industrieterrein ligt waar de fabriek staat, ligt het ook dicht bij andere locaties van Scania. Zo grenst het aan een gebouw dat Scania vorig jaar in gebruik heeft genomen voor de opslag, en dat grenst weer aan een andere locatie die ook gebruikt wordt voor opslag. "Voor ons is het dus ideaal." Mogelijk gaat Scania het Zwikkerterrein later ook gebruik om trailers te parkeren. In de fabriek in Meppel lakt Scania onderdelen van vrachtwagens.

Geen zware industrie

De gemeente verscherpte eerder de regels voor het gebied. Er mocht geen zware industrie meer komen. Dat vindt de gemeente onwenselijk, zo dicht bij het centrum van de stad. Behalve deze regels heeft de gemeente er verder weinig invloed op. Ze heeft het terrein niet gekocht. Een gemiste kans, liet de vorige eigenaar van de grond, Henk Zwikker, eerder al weten.