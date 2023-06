School, woningen en nieuw zwembad zijn opties voor ijsbaanlocatie Hoogeveen

Wat gebeurt er met het noordelijke deel van het Bentinckspark in Hoogeveen? Nadat de plannen voor een kunstijsbaan in de prullenbak belandden, is er ruimte voor nieuwe ideeën. Een school, flexwoningen en een nieuw zwembad behoren tot de opties.

Het Bentinckspark-Noord bestaat uit twee delen. Een daarvan is de voormalige atletiekbaan ten zuiden van De Vos van Steenwijklaan, dat grenst aan de hockeyvelden. Vanwege een gasleiding in de grond is dit terrein niet geschikt voor bebouwing. De enige logische optie voor het terrein is om het te gebruiken als sportvoorziening, stellen onderzoekers van Antea Group, die voor de gemeente Hoogeveen onderzoek deden.

Een nieuw veld voor de soft- en honkbalvereniging voor de Caps Hoogeveen zou precies passen, maar de omheining zou pal tegen de weg aankomen te staan. "Niet wenselijk", vindt de gemeente. Wat wel haalbaar lijkt, is de verhuizing van korfbalclub Thrianta. Hoogeveen wil de club sowieso al een nieuw onderkomen geven, en op de voormalige atletiekbaan lijkt een kunstgrasveld mogelijk. Er moet nog wel onderzocht worden of er lichtinstallaties gebouwd kunnen worden in de buurt van de gasleidingen.

Tijdelijke woningen?

De verplaatsing van Thrianta zou ruimte vrijmaken op het andere deel van het Bentinckspark-Noord, ten noorden van De Vos van Steenwijklaan. Naast de korfbalvelden liggen daar een parkeerplaats, de natuurijsbaan, het onderkomen van biljartvereniging HBC en het terrein van het voormalige Maxx Sports, het sportcomplex dat tegen de grond ging voor de kunstijsbaan die nooit kwam.

Aangezien Hoogeveen net als andere gemeenten graag nieuwe woningen wil bouwen, is de mogelijkheid tot woningbouw onderzocht door Antea Group. Permanente woningen zijn op korte termijn niet haalbaar, omdat het in een gebied ligt waar je last kan hebben van geluidsoverlast van vliegveld Hoogeveen. Mogelijk is hier nog wat speelruimte, maar dat moet onderzocht worden en dat kost tijd.

Een realistischer plan lijkt om (eerst) tijdelijke woningen te plaatsen, waarvoor andere regels gelden. Deze woningen, die maximaal tien jaar mogen staan, zijn geschikt voor bijvoorbeeld arbeidsmigranten.

School

Een van de partijen die aast op een plekje op het Bentinckspark is de RENN4, de stichting voor speciaal onderwijs. Omdat er mogelijk vervuiling in de bodem zit, moet bekeken worden of de school er kan komen. Ook geluid van industrieterrein De Wieken en het vliegverkeer zijn potentiële dwarsliggers. Wat als voordeel gezien wordt, is dat de school op een goed bereikbare plek komt te liggen, namelijk in een groene omgeving vlakbij de sportvelden. De huidige schoollocaties aan de Wielewaal en de Van Goghlaan kunnen een nieuwe functie krijgen.