MSC bij Alphense Boys opnieuw weggespeeld

Binnen tien minuten spelen stond MSC al met 2-0 achter in Alphen aan de Rijn. Daarna leek de zwart/witte formatie zich te herpakken. Pas in de 40e minuut viel de 3-0 binnen. Nog geen twee minuten later schoot de thuisploeg echter ook de 4-0 en de 5-0 in het net. De rust gaf MSC even ademruimte.

Treffer zonder eer

Na de rust ging Alphense Boys gemakkelijk door met scoren. In de 53e minuut werd de 7-0 gescoord en in de 81e minuut werd zelfs de 8-0 binnen geschoten. Met nog vijf minuten op de klok kwam ook MSC nog aan scoren toe. Bij een eindstand van 8-1 was daar echter weinig eer aan te behalen.

Lachend als een boer met kiespijn verlieten de spelers van MSC het veld, terwijl het thuispubliek de leus 'Iedereen kan voetballen, behalve MSC', scandeerde.