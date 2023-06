Staat speciale opvang kansarme asielzoekers er op 1 juli in Ter Apel?

Voor de burgemeesters van Westerwolde en Emmen geldt het als een keiharde afspraak. Op 1 juli moet de speciale opvang voor kansarme asielzoekers in Ter Apel gerealiseerd zijn. Maar wordt die datum ook daadwerkelijk gehaald?

Eind april togen burgemeesters Jaap Velema (Westerwolde) en Eric van Oosterhout (Emmen) naar Den Haag voor een gesprek met minister Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel en Migratie. De twee burgervaders verzochten dringend om zwaarder geschut in te zetten tegen de overlast door asielzoekers in hun beide gemeenten.

De dorpen Ter Apel en het aangrenzende Nieuw-Weerdinge zuchten al geruime tijd onder een reeks roofpartijen, winkeldiefstallen, vernielingen, intimidatie en bedreigingen. Wat de emotie betreft dreigt de emmer over te lopen, alhoewel binnen het dorp dat inmiddels al een gepasseerd station is. Want zo voelt het: dweilen met open kranen.

Reden voor beide burgervaders aan te kloppen bij het Rijk. Want de extra inzet van politie, straatcoaches en handhavers volstaat niet meer. Velema en Van Oosterhout keerden niet met lege handen terug.

Voornaamste maatregel uit een uitgebreid pakket, was de versnelde uitzetprocedure voor asielzoekers die geen kans maken op een vaste verblijfsvergunning. Die procedure moeten zij verplicht doorbrengen binnen het azc in Ter Apel. Op die manier moet worden voorkomen dat de overlastgevers de dorpen intrekken.

Hard aan gewerkt

Deze speciale opvanglocatie binnen Ter Apel zou deze maand al van kracht worden. Het op poten zetten van deze zogenoemde pbl en de bijbehorende wet- en regelgeving kost toch meer tijd dan verwacht. De nieuwe streefdatum is nu 1 juli geworden. Of die datum ook gehaald gaat worden, wil een woordvoerder van het COA niet concreet bevestigen. "We zijn er druk mee bezig. Dat is alles wat ik er over kan zeggen."

Nadere afstemming tussen alle betrokken partijen, zoals de landelijke overheid en het IND, zijn nog een noodzakelijke stap. "Er wordt hard aan gewerkt."

Twee kanten op

Burgemeester Eric van Oosterhout laat in een reactie weten dat hij er vanuit gaat dat per juli de zaken op orde geweest. "We hebben eind april over een oplossing gepraat. We hebben genoeg geduld gehad. Als het een dag later wordt, word ik heus niet boos. Maar op 3 juli hang ik aan de lijn met de staatssecretaris. Want we hebben een afspraak."

Het aantal incidenten verloopt momenteel in golfbewegingen, aldus Van Oosterhout. In de meeste gevallen gaat het om relatief kleine gevallen van diefstallen en vechtpartijtjes."

Waar Van Oosterhout zich zorgen over maakt, is verdere escalatie. "In dat geval kan het twee kanten opgaan: een asielzoeker die iets meer slaag krijgt dan normaal. Of een veiligelander die een inwoner grijpt en dat het dan goed misgaat." Het geduld is duidelijk op en dat kan verkeerd aflopen, aldus Van Oosterhout.

Op de vuist

De situatie moet domweg het hoofd worden geboden, vindt ook het dorpsbestuur. Voorzitter Wim Katoen wijst op confrontaties tussen vooral veiligelanders en dorpelingen als steeds gewelddadiger met meer intimidatie en agressie. "Er zijn gevallen bekend dat men onderling op de vuist is gegaan."

Een in- en intrieste situatie, aldus Katoen. "De tranen springen je in de ogen." Volgens hem is er maar een oplossing: "Ze moeten gewoon achter een hek worden geplaatst."

In beton gegeten

Het dorp verwachtte morgen nog een bezoek van Van der Burg, maar deze is inmiddels verplaatst naar 12 juli. De staatssecretaris komt dan poolshoogte nemen in Nieuw-Weerdinge. "Ik wil sowieso graag van hem weten, waarom het zo lang moet duren. Aangezien we al voor lange tijd met deze problemen zitten."