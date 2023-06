Drenthe heeft voorsprongetje, maar moet wel keuzes maken door krap elektriciteitsnet

Problemen met het krijgen van een aansluiting om stroom af te kunnen nemen of terug te kunnen leveren blijven voorlopig bestaan, ondanks dat filevorming op het elektriciteitsnet (netcongestie) zich in Drenthe als eerste voordeed. Daarom heeft Drenthe wel een voorsprong, denkt de provincie.

"We zullen keuzes moeten maken", zegt energie en klimaatgedeputeerde Tjisse Stelsptra bij de presentatie van het zogenoemde 'Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK)'.

Via dat programma moet er een betere afstemming komen tussen netbeheerders TenneT en Enexis en gemeenten over waar de nieuwe stroomkabels moeten komen. Forse delen van het huidige stroomnet zijn te krap voor zowel de afname van stroom als het leveren van stroom uit duurzame energieopwekking. Het probleem speelt in de hele provincie, maar is het heftigst in Zuidoost-Drenthe.

Woningen gaan voor

"In Drenthe krijgen woningen voorrang", zegt Stelpstra. "Dat geldt voor nieuwbouw en verduurzaming. Daarna komen pas de bedrijfsaansluitingen. Natuurlijk bekijken we of het noodzakelijk is om ergens een heel lange kabel voor een paar huizen neer te leggen. Een bedrijf met een grote energievraag moet misschien een windmolen kunnen bouwen in plaats van een alleen een dikke energiekabel aangelegd te krijgen. En in alle gevallen gaat een aansluiting voor stroom afnemen voor op stroom (terug)leveren."

Voorsprong maar toch keuzes

Omdat in Drenthe als eerste netcongestie plaatsvond, is er volgens Stelpstra een voorsprong omdat er al met hoogspanningsnetbeheerder Tennet en midden- en laagspanningsbeheerder Enexis plannen zijn gemaakt voor investeringen en uitbreiding van het stroomnetwerk.

Maar vraag en aanbod en het tijdsbestek waarin een deel van het net versterkt is, lopen niet gelijkop. Nieuwe kabels, transformatoren en spanningsstations aanleggen kost tijd. Ook wordt de aanleg soms gefrustreerd door de stikstofproblematiek, zoals de Drents-Overijsselse Netversterking rond Meppel en Hoogeveen. Hetzelfde geldt voor de Netversterking Noordoost Nederland bij Veenoord. Die twee belangrijke projecten lopen vertraging op door de impasse over stikstof. Stelpstra: "Ondanks de voorsprong zijn dus keuzes nodig."

Drents Actieprogramma Netcongestie

pMIEK is één van de onderdelen van het Drents Actieprogramma Netcongestie en moet voor meer sturing zorgen. Wat is waar als eerste nodig? Via het sneller afhandelen van vergunningen en procedures voor nieuwe kabeltrace's moeten netbeheerders als TenneT, Exexis en Rendo sneller de schop de grond in kunnen zetten. Een andere mogelijkheid is het vergroten van de flexibiliteit: pieken in de elektriciteitsvraag en het terugleveren van stroom 'uitsmeren' zodat het huidige net het beter aan kan.