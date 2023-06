Subsidie wolfwerende rasters komt nu uit op 2 miljoen euro

Voor deze groep dierenhouders was al 400.000 euro beschikbaar, maar die pot met geld is bijna leeg. De provincie is van mening dat rasters effectief zijn tegen aanvallen van de wolf. Zij vindt preventie belangrijk en is daarom bereid extra geld uit te trekken om dierhouders tegemoet te komen in de kosten. De subsidie kan worden aangevraagd tot en met 14 november 2025 en bedraagt maximaal 20.000 euro per dierhouder.