Een extra wijkgebouw of nieuwe speeltoestellen: op de motiemarkt in Assen presenteren inwoners hun ideeën

Een extra wijkgebouw in Marsdijk, een droomplein voor kindcentrum de Borg, bordjes voor Landgoed Valkenstijn en de veiligheid in winkelcentrum Kloosterveste. Het zijn maar enkele ideeën die vanavond voorbij kwamen tijdens de motiemarkt op het stadhuis van Assen. In totaal waren er 21 initiatieven die hun ideeën presenteerden aan de raadsleden van de provinciehoofdstad.

De motiemarkt is de afsluiting van de Raad on Tour, waarbij raadsleden de wijken van de provinciehoofdstad bezochten, om te horen welke ideeën er spelen bij de inwoners.

Aangetrokken voelen

Op de motiemarkt konden alle inwoners van Assen hun ideeën toelichten. En dat gebeurde ook. De raadsleden voelden wel wat voor sommige ideeën. Als de volksvertegenwoordigers enthousiast waren over een idee, dan kon er een stickertje geplakt worden van de partij. 50PLUS deed dat onder andere bij de dames die graag een extra wijkgebouw willen in de wijk Marsdijk.

"Wij hebben buurtverenigingen en een wijkgebouw hoog in het vandaal staan. Het is voor onze partij een belangrijk punt. Een buurtvereniging verbindt namelijk inwoners van een wijk met elkaar en dat vinden wij belangrijk", vertelt fractievoorzitter Clemens Otto.

Toch stelde Otto nog wel wat vragen aan Linda Kramer van activiteitenvereniging Marsdijk. Want wat moet zo'n wijkgebouw nou kosten? Waar komt het en waarom is er eigenlijk een tweede wijkgebouw nodig in Marsdijk? "Marsdijk is een jonge wijk met zo'n 12.000 inwoners. En wij hebben maar één wijkgebouw. In Assen-Oost bijvoorbeeld, wonen 9000 mensen en daar zijn zeven plekken waar bewoners terecht kunnen", vertelt Kramer.

Noodzaak inzien

De noodzaak voor een nieuwe plek, moet dus ingezien worden door de raadsleden. Daarom staat Kramer er ook vanavond met twee collega's. "Het huidige wijkcentrum zit vaak vol en wij kunnen niet al onze spullen kwijt. We doen veel vanuit huis of zoeken een externe locatie. Maar dat is niet altijd praktisch, want er is niet altijd een toilet of stromend water. Daarom hebben we een extra plek nodig in de wijk."

Een ander initiatief die die aandacht van de raadsleden probeert te trekken, is het 'droomplein' van kindcentrum de Borg. Een aantal vaders nam het initiatief. "We willen eigenlijk elk plein passend maken voor een doelgroep. Dus een voor de kleine kinderen en de ander voor de oudere kinderen. Zo zijn er dan drie pleinen, die passen bij elke doelgroep", vertelt vader Maarten Snoep.

En die plannen moeten niet alleen passen bij de leerlingen, maar de vaders willen ook de buurtbewoners betrekken. "Zo zouden we wel een moestuin willen, die buurtbewoners ook kunnen gebruiken."

'Ruimte om te bewegen'

Fractievoorzitter van de VVD Michiel Hasslacher heeft de sticker van de VVD al op het idee geplakt. "Wij vinden het belangrijk dat kinderen bewegen en snappen dan ook dat die behoefte er ligt. Maar wat ik bijzonder vind, is dat wij als gemeente nog onvoldoende in staat zijn om in te zien waar die behoefte dan ligt. Want als je hier kijkt, zijn er veel meer mensen die graag geld willen voor een nieuwe speeltuin."

Ook D66 factievoorzitter Adinda Bornkamp vindt de verschillende initiatieven, om kinderen meer te laten bewegen, een goed idee. "Wij vinden sport en spel belangrijk als partij. En op zo'n avond kom je goed in contact met de initiatieven. Die vaak al concrete plannen hebben liggen en ook nog realistisch zijn. Dan vind ik dat wij daar als partij wel iets mee moeten."

Samenwerken

Of alle plannen gerealiseerd kunnen worden? Dat vindt Hasslacher van de VVD lastig. Hij denkt dat er ook andere manieren zijn om meerdere initiatieven te kunnen realiseren. "Of we voor iedere speeltuin een motie moeten indienen? Dat weet ik nog niet. Misschien is deze avond er ook wel om de juiste mensen met elkaar in gesprek te laten komen. Dus dat we initiatiefnemers met de juiste ambtenaar in contact brengen en dat op die manier hun idee ook gerealiseerd kan worden."

Ook de PvdA denkt dat niet alle plannen een motie worden. "Misschien is niet elk idee concreet een motie, maar soms is het ook de juiste mensen met elkaar in contact brengen. En dat is ook belangrijk", vertelt raadslid van die partij Willard Bouwmeester.

Deadline

Tijdens de raadsvergadering van 20 juli moeten de moties klaar zijn, waarna ze worden ingediend. Tijdens deze vergadering wordt namelijk de kaderbrief besproken en kan er gekeken worden of deze initiatieven binnen de begroting passen.