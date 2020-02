Laatste lammetje van stadskudde Meppel geboren

In vier weken tijd zijn er 150 lammetjes en rammetjes geboren in de stal in Nijeveen. Bart Ekkel is schaapsherder van de stadskudde. Dat de lammeren nu al geboren zijn ligt niet aan de zachte winter. Bart Ekkel: "Kijk een schaap heeft een draagtijd van vijf maanden min vijf dagen en het is maar net wanneer de ram bij de schapen komt en dat was in dit geval in augustus. De ram is er vier weken bij geweest en hij was trouwens niet alleen."

De oohs en aahs zijn niet van de lucht als de kinderen met hun ouders rondom het schapenverblijf lopen. De meeste kinderen kunnen niet wachten om zich bovenop de lammetjes te storten. En als die kinderen dan in een speciaal vak mogen gaan zitten op een pak stro, krijgen ze allemaal een lammetje in hun armen gedrukt. Het is het hoogtepunt van de lammetjesdag.

'Lekker warm'

Boaz is er met zijn zusje Lise en allebei hebben ze een lammetje. Lise is druk aan het aaien, want "de wol is lekker zacht". Boaz heeft 'zijn' lammetje al meer dan een kwartier stevig vast, "omdat ze zo aardig zijn". Sil die op een andere strobaal zit houdt ook een lammetje goed beet. "Dan blijft 'ie lekker warm", zegt Sil. "En straks kan 'ie lekker warm blijven bij zijn moeder."

Klazina Knol uit Steenwijk heeft haar dochter Fleur een ijsbekertje gegeven na het rondje door de schaapskooi. "Ik denk dat het zo populair is bij kinderen omdat die lammetjes zo'n hoog aaibaarheidsgehalte hebben", zegt Klazina. "Mijn dochter heeft er zeker drie vastgehouden en we zijn ook nog bij de kalfjes geweest. Mijn opa en oma hadden vroeger een boerderij en ik ben er nog mee opgegroeid, maar voor de generatie van nu is het leuk om het ook eens te zien."

Kinderen mogen de lammetjes op schoot tijdens de lammetjesdag in Meppel (foto: RTV Drenthe / Hielke Meijer)

Liefst tweelingen

De schaapsherder is blij dat het lammeren goed verlopen is. En het meest blij is hij als een schaap een tweeling krijgt. Bart Ekkel: "Ik heb dit jaar ook wel drielingen gehad, maar een schaap heeft twee spenen, dus meer dan twee hoeft wat mij betreft niet. En elk lammetje weet precies wie haar moeder is. Ik heb het allemaal opgeschreven, maar die lammetjes zien het zo."

Samen tellen de twee stadskuddes van Meppel 350 schapen. Niet allemaal zijn ze gedekt. Wel is het lammeren nu klaar. "Ze zijn er uit", zegt Ekkel als hij het over de geboortegolf heeft. "We hebben zo rondom 80 ooilammetjes nu. Dat is elk jaar zoveel. Schapen krijgen ongeveer anderhalf lammetje gemiddeld per schaap. Kijk de ooilammeren, de vrouwtjes, gebruiken we om de kuddes in stand te houden. De rammetjes gaan op een paar na weg."

Het zijn overigens niet alleen de kinderen die de lammetjes zo leuk vinden. Ook de ouders vinden het prachtig. Martin van Uden aait het lammetje dat zijn dochter op schoot heeft onafgebroken door. "Ik vind het heerlijk, het ontspant heerlijk. Daar kan geen therapie tegenop."

Ecologisch beheer

"We hebben een mooie opkomst vandaag.", zegt Ekkel. "De mensen maken zo kennis met de schapen en met het buitenleven. We vertellen over de stadskuddes waarmee we op een ecologische wijze het groen begrazen, zodat er zoveel mogelijk planten, insecten, kikkers en vogels bijvoorbeeld op die stukjes groen afkomen. En dan komen we drie keer met de kudde langs."

De vandaag geboren lammetjes blijven eerst nog een dag of twee apart bij de moeder, voordat ze het leven van de schaapskudde instappen. Buiten in de wei staan de schapen die dit jaar geen jongen gekregen hebben. De jonge aanwas krijgen ze later wel te zien. In april, als iedereen elkaar kent, gaat de hele kudde opnieuw de gemeente rond om er het gras kort te houden.