Weduwe van gevangene in Veenhuizen wil weten: is mijn man vermoord?

De weduwe van Camil A. - veroordeeld voor de viervoudige moord in Enschede - wil weten of haar man is vermoord in de gevangenis in Veenhuizen. Camil A. overleed daar vorig jaar zomer. De weduwe kreeg te horen dat haar man bezweken zou zijn aan hartfalen, maar ze heeft zo haar twijfels. Vooral omdat de man in de gevangenis meermaals doelwit was van aanslagen.

De weduwe heeft inzage in het medisch dossier geëist, maar omdat ze dit niet krijgt heeft ze nu een klacht ingediend, schrijft RTV Oost

Camil A. (61) en zijn twee zonen belandden achter de tralies op verdenking van het doodschieten van vier mannen in een growshop in Enschede. In 2020 werd aan hen levenslang opgelegd, waartegen het drietal in hoger beroep ging.

Maar voordat dit hoger beroep inhoudelijk kon worden behandeld, overleed vader Camil in augustus vorig jaar in de strafinrichting Veenhuizen. Na obductie op het lichaam kreeg de weduwe te horen dat Camil A. een natuurlijke dood is gestorven.

Grote twijfels

Omdat zowel vader Camil als oudste zoon Dejan in de gevangenis meermalen doelwit waren van aanslagen, heeft de weduwe grote twijfels over de doodsoorzaak. "Er waren immers in de gevangenis meerdere mensen die hem liever dood dan levend zagen", aldus Benjamin van Duijn, die samen met kantoorgenoot Dennis Vlielander de weduwe juridisch bijstaat. De vrouw heeft via haar advocaten inmiddels meermaals het medisch dossier opgevraagd, maar de medische dienst van de gevangenis weigert dit af te geven.

"Volgens de gevangenis vallen dit soort dossiers officieel onder het medisch beroepsgeheim. Ook richting nabestaanden", aldus raadsman Van Duijn. "De medische dienst zegt het dossier niet af te mogen geven, tenzij de echtgenoot daarvoor vooraf expliciet toestemming had gegeven."

In dit geval was dat echter lastig, vooral omdat Camil A. totaal onverwacht overleed.

Vergiftigd

Juist omdat zowel vader Camil als zoon Dejan meermaals zijn bedreigd en daarom voor hun veiligheid moesten worden overgeplaatst naar een andere gevangenis wil de weduwe inzage in het sectierapport. "We zeggen niet dat er iets mis is gegaan, maar met het oog op de dreigingen die er waren wil mevrouw A. de beschikking over dit rapport. Om er zo zeker van te zijn dat haar echtgenoot niet toch is vergiftigd of anderszins vermoord. Met name ook omdat haar echtgenoot voor zover bekend nooit hartklachten heeft gehad en dan zomaar van de ene op de andere dag overlijdt. Daarom vinden we dat de medische dienst inzage moet bieden. Al was het alleen al uit medemenselijkheid richting onze cliënt."

De medische dienst van de gevangenis Veenhuizen houdt echter voet bij stuk en weigert volgens de advocaat het medisch dossier af te geven. "Dat versterkt bij haar alleen maar het idee dat er mogelijk toch meer aan de hand is. Juist door dit dossier af te geven of inzage te bieden, kan bij onze cliënt aan alle twijfels een einde worden gemaakt."