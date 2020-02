Schaderegeling kleine gasvelden slechter dan gedacht

Daardoor kan het zijn dat je na een aardbeving door gaswinning in Groningen eerder, meer en makkelijker de schade vergoed krijgt, dan wanneer je in Wapse woont en door een hevige trilling of aardbeving schade hebt. Of in Eesveen, Koekange of Geesbrug.

Onderscheid 1: bevolkingsdichtheid

Marijke Sterk in Wapserveen woon bovenop het Dievergasveld is lid van bewonersactiegroep GasDrOvF. "Mensen in dunbevolkte gebieden vallen in Categorie 1, terwijl mensen die in steden wonen onder 2 of 3 vallen. Waarom zou je minder rechten hebben als je in een dunbevolkt gebied woont? Schade door gaswinning is gewoon schade", zegt ze.

Sterk krijgt bijval van Mink Visser. Hij is bouwkundige en in het dagelijks leven taxateur van schade door aardgaswinning. "Waarom zou een boerderij op een gasveld minder recht hebben op schade dan de inwoners van een wijk in Drachten?"

Onderscheid 2: kans op aardbeving

Visser ziet een tweede onderscheid dat Wiebes wil maken: de kans op een aardbeving. "Maar die kan voor een aantal kleine velden bijna net zo hoog zijn als in Groningen." Visser wijst naar onderzoek van een gasveld bij Drachten. "Daar kan een beving komen van 2,8 op de schaal van Richter. Dat is maar 0,5 meer dan de laatste grote aardbeving in Groningen. TNO heeft berekend dat er een kans van 42 procent is dat er een beving komt. Als dat in zo'n klein gasveld gebeurt, dan is er echt wel schade. Dat is niet van de omvang of ernst als in Groningen, maar je moet geen onderscheid maken." Sterk vult aan: "Ze zouden meer moeten kijken naar wat is de impact en werkelijke schade van een trilling of aardbeving als die er komt door gaswinning."

Gisteren lieten de provincies ook al hun teleurstelling blijken over de schaderegeling voor kleine velden. Het Inter Provinciaal Overleg wil voor de kleine velden dezelfde regeling als voor het grote Groninger gasveld en de gasopslag bij Langelo. In Groningen geldt de omgekeerde bewijslast. Mensen met schade door een aardbeving worden door het Rijk gecompenseerd. Inwoners van een klein veld moeten naar de Commissie Mijnbouwschade. Die gaat met behulp van deskundige bepalen of de schade door gaswinning komt. Uiteindelijk zitten de gaswinningsbedrijven daar ook bij aan tafel.

De schaderegeling van Wiebes zou nadelig kunnen uitpakken als je woont in de buurt van een gasveld waar geproduceerd werd of wordt. Dat gebeurt onder meer in Zuidwest-Drenthe, de Kop van Overijssel en Friesland. De meeste van de 200 kleine gasvelden liggen in het Noorden. Boven Assen, tussen Hoogeveen en Meppel en bij Geesbrug wordt gas gewonnen uit kleine velden. De invloedssfeer van een gasveld strekt tot 5 kilometer buiten de omtrek van dat veld. Binnen die invloedssfeer zijn in sommige gevallen schadelijke effecten van mijnbouw mogelijk. Op korte termijn zijn er nieuwe plannen voor gaswinning net over de Overijsselse grens in Zuidwest-Drenthe en Friesland. De overheid heeft een website waarop alles over gaswinning en andere mijnbouw is terug te vinden: nlog.nl

Donderdag 6 februari is in de Tweede Kamer commissie economische zaken een overleg over onder meer deze schaderegeling.