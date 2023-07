Ondernemers Vriezerbrug en gemeente Tynaarlo bezig met 'vluchtelingenconvenant'

Om de opvang van vluchtelingen op industrieterrein Vriezerbrug in Tynaarlo goed te laten verlopen, kijkt de gemeente in samenwerking met lokale ondernemers naar een convenant. Er wordt gewerkt aan duidelijke afspraken en gekeken naar de mogelijkheid om alle vluchtelingen aan werk te helpen.

Voor dat laatste nam de gemeenteraad in Tynaarlo vanmiddag een motie aan. "De vluchtelingen willen graag wat doen en de ondernemers hebben behoefte aan personeel", zei Gea Bijkerk van GroenLinks.

Burgemeester Marcel Thijsen heeft de opvang van asielzoekers in zijn portefeuille en is blij met de motie. Hij noemt de steun 'fantastisch'.

Werk

Er is alleen wel een probleem. Vluchtelingen 'zonder status' mogen in Nederland niet zomaar aan het werk. Thijsen erkent dat probleem, maar ziet zeker mogelijkheden. "Als iets onredelijk is, mag je daar van afwijken", zegt Thijsen.

De wens van de gemeente om de vluchtelingen aan het werk te krijgen, ligt volgens Thijsen in lijn met wat de ondernemers op industrieterrein Vriezerbrug willen. Toen bleek dat er vluchtelingen zouden worden opgevangen , leefden er zorgen bij veel ondernemers, blijkt uit een rondgang van RTV Drenthe. De grootste vraag was: wat moeten 29 asielzoekers de hele dag doen op een industrieterrein?

'Niet meer dan 29'

Angst voor verveling en de onbereikbaarheid met het openbaar vervoer, leverden scepsis op. Voor burgemeester Thijsen reden om met ondernemers om tafel te gaan over een 'convenant'. Hierin worden afspraken gemaakt tussen gemeente en ondernemers.

"In dat convenant hebben we ook duidelijk gezegd dat 29 asielzoekers voor Tynaarlo het maximale aantal is", zegt Thijsen. Momenteel zitten er nog maar acht asielzoekers aan de Koopmansweg.

Kleinschalige opvang

Daarmee maakt hij direct een einde aan geruchten dat het pand van de KlusWijs in Tynaarlo straks door vluchtelingen zal worden bewoond. "Ik ben voorstander van kleinschalige opvang. Dat is voor de buurt én voor de vluchtelingen het beste."

Daarnaast staan er in het convenant afspraken over veiligheid en bereikbaarheid. 24 uur per dag kunnen bewoners en ondernemers van het bedrijventerrein bij wie vragen of zorgen leven, in contact komen met iemand van INLIA, de stichting die verantwoordelijk is voor de huisvesting van asielzoekers.

Bushalte?