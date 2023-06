Gedeputeerde Staten weet niet of aanpak verwijderen asbestdaken succesvol is

Is de Drentse aanpak voor het verwijderen van asbestdaken succesvol? Ja en nee, vinden Gedeputeerde Staten. Als er een verbod was gekomen, was de sanering van asbestdaken waarschijnlijk sneller en harder gegaan. Toch loopt het saneren gestaag door en is sinds 2016 twee miljoen vierkante meter aan asbestdak verdwenen. Nog drie miljoen vierkante meter te gaan.

En dat aantal vierkante meters gaat niet gehaald worden met de huidige maatregelen, zeggen Gedeputeerde Staten. Het beste zou alsnog een verbod zijn, vindt gedeputeerde Tjisse Stelpstra.

Stelpstra maakt aan het eind van het huidige college de tussenbalans op. Sinds 2013 zijn er steeds verschillende maatregelen geweest om zo veel mogelijk asbestdaken te verwijderen. Drenthe combineerde dat deels met een lening voor zonnepanelen, zodat twee vliegen in één klap konden worden geslagen. Op een asbestdak kun je niet of moeilijk zonnepanelen plaatsen, want je mag er niet in boren.

Ruim 5 miljoen m2 asbestdak

In 2016 werd meteen duidelijk hoeveel asbestdaken er in Drenthe zijn. Via luchtopnamen met een speciale camera werd het duidelijk: het totaal was 5,1 miljoen vierkante meter asbestdak. In de gemeenten Emmen, Midden Drenthe, Coevorden en de Wolden lagen de meeste vierkante meters.

Tynaarlo is de koploper in 'asbestdaken verwijderen.' De helft van alle daken is verdwenen. Meppel is de gemeente met het laagste percentage. Gemiddeld is nu 40 procent verdwenen.