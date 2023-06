Rechtbank trekt vijf tot zes dagen uit voor behandeling Yorneozaak

Het strafproces van de twee tieners die worden verdacht van het doodsteken van een 26-jarige begeleidster van de jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen is volgend jaar in januari. Het proces zal vijf tot zes dagen gaan duren. Dat werd dinsdag bekend gemaakt tijdens de tweede inleidende zitting.

De politie hield 14 januari, kort na het steekincident, een 16-jarige jongen uit Ruinerwold en een 19-jarige Emmenaar aan. De tieners gaven hun betrokkenheid bij dit incident toe, maar wijzen elkaar aan als schuldige. Ze probeerden de kluis van de instelling te stelen. De medewerkster werd daarbij meerdere keren in haar nek gestoken en geschopt. Dit is volgens het Openbaar Ministerie (OM) gekwalificeerde doodslag.

Tankstation overvallen

Niet lang daarna werd er ook een 20-jarige Emmenaar aangehouden. Hij zou de jongens die bewuste avond hebben aangestuurd om een tankstation te overvallen. De pomp was dicht en de jongens durfden niet met lege handen terug te komen. Het idee ontstond om de kluis in de instelling, waar de 16-jarige jongen verbleef, te stelen. De twintiger was niet fysiek bij het steekincident aanwezig.

Rovershol

Justitie gaat wel uit van een vorm van medeplegen. Als hij de jongens niet had aangespoord een overval te plegen, was dit waarschijnlijk niet gebeurd. De woning van de twintiger was volgens het Openbaar Ministerie de plek waar gewelddadige diefstallen werden beraamd. De twintiger wordt ook het leidinggeven aan een criminele jeugdorganisatie verweten. Hij besliste in welke samenstelling een diefstal of overval werd gepleegd en zorgde voor de attributen en kleding.

Kwetsbare jongeren

De bende wordt verantwoordelijk gehouden voor onder meer een gewelddadige overval op een Mac Donalds en een straatroof in Emmen. De groepsleden waren volgens het OM met name kwetsbare jongeren, waarvan enkelen onder begeleiding woonden. Naast deze drie verdachten staan in januari nog twee verdachten terecht, die volgens het de openbaar aanklager onderdeel waren van de jeugdbende. Zij waren niet betrokken bij het steekincident in de jeugdzorginstelling in Emmen.

Opnieuw aangehouden

Eén van hen is ook minderjarig en werd vrijwel direct weer vrijgelaten. Hij moest zich dan wel aan diverse voorwaarden houden. Dat deed hij niet, waardoor hij onlangs in Duitsland werd opgepakt. De twee tieners die wel zijn betrokken bij het steekincident worden psychisch onderzocht. De 19-jarige zit op dit moment om die reden in het Pieter Baan Centrum.

Psychisch onderzocht