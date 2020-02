Simpele tegengoals nekken FC Emmen in De Kuip

Door de nederlaag blijft FC Emmen steken op 22 punten uit, nu, 21 duels.

Zeker in het begin van de tweede helft had de formatie van Dick Lukkien het geloof en, qua spel, ook recht op een resultaat maar nieuweling Kerim Frei en Glenn Bijl zagen hun kans op de gelijkmaker verijdeld worden door Feyenoord-doelman Justin Bijlow.

Desastreus begin

Emmen startte desastreus in De Kuip. Binnen twee minuten lag de bal namelijk al achter Dennis Telgenkamp. Balverlies op het middenveld van Tom Hiariej werd genadeloos afgestraft door de thuisclub. Besiktas-huurling Özyakup tikte simpel binnen: 1-0. Nicolai Jørgensen was drie minuten na de openingstreffer dichtbij de 2-0, maar Telgenkamp (die een goede wedstrijd speelde) keerde de inzet van de spits. Daarmee was het ook wel gedaan met de hoogtepunten in de eerste helft, waarin beide ploegen heel erg slordig waren.

Frei sterk

In de tweede helft startte Emmen brutaal en sterk. Frei had al snel de 1-1 op zijn schoen, maar kon een snelle aanval in de omschakeling niet succesvol afronden. Uit de corner, die werd afgeslagen, kreeg Emmen een vrije bal die door Glenn Bijl fraai richting de kruising werd gestuurd. Opnieuw stond Bijlow succes in de weg.

Emmen rook een resultaat en had misschien wel een half uur lang met elf tegen tien moeten staan na een forse overtreding van Özyakup op Frei. Scheidsrechter Van der Graaf gaf slechts geel.

Invalbeurt Jansen

Een vrije bal zorgde halverwege de tweede helft voor de beslissing. Glenn Bijl en Michael de Leeuw lieten Jørgensen vrij, die simpel binnentikte: 2-0. De derde treffer, van Luis Sinisterra, was slechts voor de statistieken. Interessanter voor Emmen was de invalbeurt van Anco Jansen, die sinds november niet meer speelde in de hoofdmacht.