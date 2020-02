Stunt Hurry-Up tegen LIONS: 'Het is gaan spoken'

Hurry-Up is 2020 gestart met een stunt op LIONS: 30-29. Tegen de titelkandidaat uit Limburg kwamen de Zwartemeerders in de tweede helft (9-15) ijzersterk terug.

Voorafgaand aan het treffen in de BENE-League maakte Hurry-Up bekend ook volgend seizoen JD Techniek als hoofdsponsor te hebben. Daarmee wordt er ook na de zomer tophandbal gespeeld in Zwartemeer.

Op het veld maakte Hurry-Up het eerste half uur minder indruk. Na 6-3 scoorde LIONS acht keer op rij. Bij een verschil van zes klonk het rustsignaal en zochten de spelers van trainer/coach Joop Fiege met de staart tussen de benen de kleedkamer op.

Petar Puljic

"We misten een aantal opgelegde kansen", legt Fiege, die niet over Dragan Vrgoc en Jakub Kastner kon beschikken, na de tijd uit. "Ik heb gezegd dat we ons aan ons spelplan moesten houden. Het eerste doel was om de achterstand met een goal terug te brengen."

Een kwartier voor tijd scoorde Petar Puljic onder aanvoering van het fanatieke publiek zijn vierde in het tweede bedrijf. Het betekende de 18-20. Jongeling Harm Meijer zorgde met de 22-22 voor een geluidsexplosie in Zwartemeer.

Thuis

Waar LIONS voor rust agressief dekte, wist Hurry-Up na de pauze met overtuiging het gaatje in de Limburgse dekking te vinden. Sven Hemmes bekroonde een goede pot met extra stops. Aan de overkant kwam aanvoerder Ronald Suelmann op stoom. Hij tekende voor de 24-23, 28-26 en 30-27.

"Het is gaan spoken", vertelt Fiege met trots na de stunt. "Thuis kunnen we van iedereen winnen. Je wilt als ploeg niet graag naar Zwartemeer komen."

Final4

Door de zege blijft Hurry-Up in het linkerrijtje van de BENE-League. Het gat met Volendam, de vijfde Nederlandse club in de competitie, is twaalf punten. Wanneer de Noord-Hollanders vanavond verliezen van AtomiX is Hurry-Up zeker van de strijd om de landstitel.

En of Fiege stiekem aan de Final4 van de BENE-League denkt? "Daar willen we het niet over hebben. Met Bevo-uit en Achilles Bocholt-thuis zijn onze aankomende wedstrijden loodzwaar", besluit hij. Hurry-Up speelt nog vijf BENE-Leagueduels.