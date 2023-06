Assenaar die wordt verdacht van doden eigen baby blijft in voorarrest

De 27-jarige man uit Assen, die wordt verdacht van doodslag op zijn 12 weken oud zoontje, blijft in voorarrest. Er is nog geen uitzicht op de inhoudelijke behandeling van de zaak, omdat het onderzoek vertraging heeft opgelopen. Toch vindt de rechter dat er voldoende aanleiding is om de verdachte voorlopig vast te houden.

De Assenaar belde begin oktober zelf de hulpdiensten. Zijn zoontje was door een val van de commode ernstig gewond geraakt. Het kind overleed later aan ernstig hersenletsel. De man kon de val van het kind niet goed verklaren. Hij was op dat moment alleen met zijn zoontje thuis. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat het aannemelijker is dat het letsel door gewelddadig handelen is ontstaan. Mogelijk is er met het kind geschud of op het hoofd geslagen.

Schaars

Daarnaast werd ook een oudere breuk in het armpje van het kind ontdekt. Een neuropatholoog onderzoekt de mogelijke oorzaak van al het letsel. Het definitief rapport wordt in november verwacht. "Neuropathologen zijn schaars in Nederland", verklaarde de officier van justitie de vertraging. Door de familie van de verdachte zijn alternatieve scenario's aangedragen. Het letsel zou bijvoorbeeld zijn ontstaan door het botsen tegen de spijlen van de box.

Verdachte niet de oorzaak van vertraging

"Een forensisch kinderarts is aangewezen om deze scenario's verder te onderzoeken. De zaak loopt vertraging op die niet aan de verdachte kan worden toegeschreven," zei advocaat Maartje Schaap. De Assenaar zit inmiddels acht maanden in voorarrest. "Zijn hele familie is geschokt dat hij nog steeds vastzit en wil graag met hem rouwen", zei de raadsvrouw van de verdachte. Voor de achtste keer werd verzocht om de man in afwachting van het proces vrij te laten.